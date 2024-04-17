https://ria.ru/20240417/prozorov-1940564966.html

ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова

ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова - РИА Новости, 18.04.2024

ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова

ФСБ задержала курьера, доставившего в Москву компоненты бомбы, которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, и проследила путь посылки из... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-17T13:17

2024-04-17T13:17

2024-04-18T02:49

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

василий прозоров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

служба безопасности украины

варшава

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ФСБ задержала курьера, доставившего в Москву компоненты бомбы, которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, и проследила путь посылки из Варшавы."Задержан гражданин России и Молдовы, 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства", — говорится в релизе.Отмечается, что взрыв готовился по указанию главы СБУ Василия Малюка.На видео, опубликованном ФСБ, показан бумажный пакет, в который вложены косметические товары, а также пустой контейнер — за кадром женщина говорит, что будет туда "рыбку засаливать". Также демонстрируются фотографии девушки.По данным силовиков, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Их отправила из Варшавы в Литву жительница польской столицы через частную транспортную компанию.Получив груз в Литве, курьер привез его на машине в Москву."По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину России, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего", — добавили в ФСБ.Задержанный признался, что получил груз из Польши 6 апреля. На следующий день с ним связалась отправительница, которая поинтересовалась, когда ее представитель может забрать посылку, встреча с ним произошла вечером этого же дня.Машину Прозорова взорвали на севере Москвы 12 апреля, когда он в нее садился. Мужчина получил ранения руки и ноги.Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который установил и дистанционно подорвал бомбу. Он рассказал, что прикрепил самодельное взрывное устройство к днищу Toyota Land Cruiser Prado примерно в два ночи 9 апреля.Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.

https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939723519.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова в Москву. 2024-04-17T13:17 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, служба безопасности украины, варшава