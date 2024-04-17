Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 17.04.2024 (обновлено: 02:49 18.04.2024)
https://ria.ru/20240417/prozorov-1940564966.html
ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова
ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова - РИА Новости, 18.04.2024
ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова
ФСБ задержала курьера, доставившего в Москву компоненты бомбы, которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, и проследила путь посылки из... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-17T13:17
2024-04-18T02:49
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
василий прозоров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
служба безопасности украины
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940566065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc46a1dc1ce1b934716ca2fa860eacfe.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ФСБ задержала курьера, доставившего в Москву компоненты бомбы, которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, и проследила путь посылки из Варшавы."Задержан гражданин России и Молдовы, 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства", — говорится в релизе.Отмечается, что взрыв готовился по указанию главы СБУ Василия Малюка.На видео, опубликованном ФСБ, показан бумажный пакет, в который вложены косметические товары, а также пустой контейнер — за кадром женщина говорит, что будет туда "рыбку засаливать". Также демонстрируются фотографии девушки.По данным силовиков, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Их отправила из Варшавы в Литву жительница польской столицы через частную транспортную компанию.Получив груз в Литве, курьер привез его на машине в Москву."По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину России, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего", — добавили в ФСБ.Задержанный признался, что получил груз из Польши 6 апреля. На следующий день с ним связалась отправительница, которая поинтересовалась, когда ее представитель может забрать посылку, встреча с ним произошла вечером этого же дня.Машину Прозорова взорвали на севере Москвы 12 апреля, когда он в нее садился. Мужчина получил ранения руки и ноги.Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который установил и дистанционно подорвал бомбу. Он рассказал, что прикрепил самодельное взрывное устройство к днищу Toyota Land Cruiser Prado примерно в два ночи 9 апреля.Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.
https://ria.ru/20240416/agent-1940322585.html
https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html
https://ria.ru/20240412/prozorov-1939723519.html
россия
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова
Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова в Москву.
2024-04-17T13:17
true
PT1M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940566065_209:0:1649:1080_1920x0_80_0_0_0e849034defff2f3864318bbed92d5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, василий прозоров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, служба безопасности украины, варшава
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Служба безопасности Украины, Варшава
ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова

ФСБ показала фото жительницы Варшавы, пославшей бомбу для подрыва авто Прозорова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ФСБ задержала курьера, доставившего в Москву компоненты бомбы, которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, и проследила путь посылки из Варшавы.
"Задержан гражданин России и Молдовы, 1994 года рождения, осуществивший в качестве курьера доставку в Россию из-за рубежа компонентов радиоуправляемого взрывного устройства", — говорится в релизе.
Задержание мужчины, подорвавшего автомобиль
Появилось видео задержания агента СБУ, подорвавшего машину Прозорова
16 апреля, 11:24
Отмечается, что взрыв готовился по указанию главы СБУ Василия Малюка.
На видео, опубликованном ФСБ, показан бумажный пакет, в который вложены косметические товары, а также пустой контейнер — за кадром женщина говорит, что будет туда "рыбку засаливать". Также демонстрируются фотографии девушки.
© ФСБ РоссииЖительница Варшавы, участвовавшая в подрыве автомобиля Прозорова. Кадр видео
Жительница Варшавы, участвовавшая в подрыве автомобиля Прозорова. Кадр видео
© ФСБ России
Жительница Варшавы, участвовавшая в подрыве автомобиля Прозорова. Кадр видео
По данным силовиков, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Их отправила из Варшавы в Литву жительница польской столицы через частную транспортную компанию.
Получив груз в Литве, курьер привез его на машине в Москву.
«
"По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину России, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего", — добавили в ФСБ.
Задержанный признался, что получил груз из Польши 6 апреля. На следующий день с ним связалась отправительница, которая поинтересовалась, когда ее представитель может забрать посылку, встреча с ним произошла вечером этого же дня.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров о том, почему решил перейти на сторону России в 2014 году - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему перешел на сторону России
12 апреля, 16:35
Машину Прозорова взорвали на севере Москвы 12 апреля, когда он в нее садился. Мужчина получил ранения руки и ноги.
Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который установил и дистанционно подорвал бомбу. Он рассказал, что прикрепил самодельное взрывное устройство к днищу Toyota Land Cruiser Prado примерно в два ночи 9 апреля.
Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве
12 апреля, 22:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияВасилий ПрозоровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСлужба безопасности УкраиныВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала