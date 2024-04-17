ФСБ задержала курьера, передавшего части бомбы для подрыва авто Прозорова
ФСБ показала фото жительницы Варшавы, пославшей бомбу для подрыва авто Прозорова
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ФСБ задержала курьера, доставившего в Москву компоненты бомбы, которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, и проследила путь посылки из Варшавы.
Отмечается, что взрыв готовился по указанию главы СБУ Василия Малюка.
На видео, опубликованном ФСБ, показан бумажный пакет, в который вложены косметические товары, а также пустой контейнер — за кадром женщина говорит, что будет туда "рыбку засаливать". Также демонстрируются фотографии девушки.
© ФСБ РоссииЖительница Варшавы, участвовавшая в подрыве автомобиля Прозорова. Кадр видео
© ФСБ России
Жительница Варшавы, участвовавшая в подрыве автомобиля Прозорова. Кадр видео
По данным силовиков, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Их отправила из Варшавы в Литву жительница польской столицы через частную транспортную компанию.
Получив груз в Литве, курьер привез его на машине в Москву.
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"По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину России, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего", — добавили в ФСБ.
Задержанный признался, что получил груз из Польши 6 апреля. На следующий день с ним связалась отправительница, которая поинтересовалась, когда ее представитель может забрать посылку, встреча с ним произошла вечером этого же дня.
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Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, который установил и дистанционно подорвал бомбу. Он рассказал, что прикрепил самодельное взрывное устройство к днищу Toyota Land Cruiser Prado примерно в два ночи 9 апреля.
Прозоров в последние годы жил в России и расследовал преступления киевского режима.
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