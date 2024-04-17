https://ria.ru/20240417/protest-1940652499.html
В Тбилиси вновь протестуют против проекта об иноагентах
В Тбилиси вновь протестуют против проекта об иноагентах - РИА Новости, 17.04.2024
В Тбилиси вновь протестуют против проекта об иноагентах
Акция против принятия законопроекта об иноагентах возобновилась в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:52
2024-04-17T19:52
2024-04-17T22:20
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ТБИЛИСИ, 17 апр — РИА Новости. Акция против принятия законопроекта об иноагентах возобновилась в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас митингующие собираются перед зданием парламента. Ожидается, что акция протеста будет массовой.Позднее часть людей двинулась шествием с проспекта Руставели в сторону правительственной канцелярии. Как заявили организаторы, там они будут требовать встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. У здания мобилизованы бригады патрульной полиции. Акция на проспекте Руставели продолжается.Ранее 17 апреля парламент Грузии принял этот законопроект в первом чтении. Во время заседания произошли перепалки между депутатами. Спикер парламента Шалва Папуашвили потребовал, чтобы некоторые представители оппозиционных партий покинули зал.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение. Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект, за последние два дня полиция задержала 25 человек. Оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html
https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция в Тбилиси против законопроекта об иноагентах
В Тбилиси проходит очередная акция против законопроекта об иноагентах
2024-04-17T19:52
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, россия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии, тбилиси
В мире, Грузия, США, Россия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии, Тбилиси
В Тбилиси вновь протестуют против проекта об иноагентах
В Тбилиси у парламента возобновилась акция против законопроекта об иноагентах
ТБИЛИСИ, 17 апр — РИА Новости. Акция против принятия законопроекта об иноагентах возобновилась в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас митингующие собираются перед зданием парламента. Ожидается, что акция протеста будет массовой.
Позднее часть людей двинулась шествием с проспекта Руставели в сторону правительственной канцелярии. Как заявили организаторы, там они будут требовать встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
У здания мобилизованы бригады патрульной полиции. Акция на проспекте Руставели продолжается.
Ранее 17 апреля парламент Грузии принял этот законопроект в первом чтении. Во время заседания произошли перепалки между депутатами. Спикер парламента Шалва Папуашвили потребовал, чтобы некоторые представители оппозиционных партий покинули зал.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение. Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.
В Тбилиси
возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект, за последние два дня полиция задержала 25 человек. Оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США
.