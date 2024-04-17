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США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам - РИА Новости, 17.04.2024
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20:19 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/proekty-1940660299.html
США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам
США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам - РИА Новости, 17.04.2024
США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам
Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:19
2024-04-17T20:19
в мире
израиль
украина
сша
майк джонсон
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из опубликованных документов. В среду, как и анонсировал спикер палаты представителей Майк Джонсон, палата представила три отдельных законопроекта. Вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, республиканцы, контролирующие палату представителей, подготовили набор собственных законопроектов о выделении средств Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20240417/pomosch-1940659318.html
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в мире, израиль, украина, сша, майк джонсон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Украина, США, Майк Джонсон, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам

США опубликовали три раздельных проектов о помощи Израилю, Украине и союзникам

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаг напротив здания Капитолия США
Флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из опубликованных документов.
В среду, как и анонсировал спикер палаты представителей Майк Джонсон, палата представила три отдельных законопроекта.
Вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, республиканцы, контролирующие палату представителей, подготовили набор собственных законопроектов о выделении средств Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту
Вчера, 20:16
 
В миреИзраильУкраинаСШАМайк ДжонсонОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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