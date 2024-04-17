https://ria.ru/20240417/proekty-1940660299.html

США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам

США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам - РИА Новости, 17.04.2024

США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам

Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:19

2024-04-17T20:19

2024-04-17T20:19

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израиль

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сша

майк джонсон

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Палата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, следует из опубликованных документов. В среду, как и анонсировал спикер палаты представителей Майк Джонсон, палата представила три отдельных законопроекта. Вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, республиканцы, контролирующие палату представителей, подготовили набор собственных законопроектов о выделении средств Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20240417/pomosch-1940659318.html

израиль

украина

сша

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в мире, израиль, украина, сша, майк джонсон, обострение ситуации между ираном и израилем