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Луценко вместе с вологодским прокурором ответили на вопросы граждан - РИА Новости, 17.04.2024
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Вологодская область
 
16:16 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/priem-1940606932.html
Луценко вместе с вологодским прокурором ответили на вопросы граждан
Луценко вместе с вологодским прокурором ответили на вопросы граждан - РИА Новости, 17.04.2024
Луценко вместе с вологодским прокурором ответили на вопросы граждан
В Законодательном Собрании Вологодской области прошел личный прием граждан председателя ЗСО Андрея Луценко совместно с прокурором области Андреем Тимошичевым,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:16
2024-04-17T16:16
вологодская область
вологодская область
вологда
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области прошел личный прием граждан председателя ЗСО Андрея Луценко совместно с прокурором области Андреем Тимошичевым, сообщает пресс-служба регионального парламента. Часть обращений на личном приеме была связана с проблемами в сфере здравоохранения. Жительница Нюксеницы Ольга Андреева пожаловалась на отсутствие в местных аптеках льготных смесей дополнительного питания для кормящих матерей. "В декабре 2023 года я родила двойняшек. В январе получила смесь бесплатно по рецепту врача. Но с марта мне ее не выдают. Препарата в местной аптеке нет в наличии уже два месяца", - рассказала заявительница, ее слова приводит пресс-служба. Прокурор Нюксенского района Иван Воробьев сообщил, что смесь должна поступить в аптеку в ближайшее время. При этом местная прокуратура проведет проверку, чтобы выявить причину сбоя поставки препарата. "Законом области предусмотрено предоставление препарата. Заявитель должен быть обеспечен лекарственным препаратом, который положен ему по закону", - прокомментировал Тимошичев. Луценко отметил, что был отправлен запрос в департамент здравоохранения области. "Сейчас ждем ответ. Вместе с депутатом по округу будем держать этот вопрос на контроле", - сказал спикер регионального собрания. Заявитель из Вологды обратился к прокурору и председателю ЗСО по вопросу необеспечения ребенка-инвалида с паллиативным статусом расходными медицинскими изделиями. "Наш ребенок инвалид с рождения, ему положены лекарства и расходные материалы. Последние мы покупаем за свой счет, суммы немаленькие. За последний месяц было потрачено более семи тысяч рублей. Можем ли мы получать эти медицинские изделия за счет государства?" - спросил заявитель. Прокурор области Андрей Тимошичев отметил, что заявитель имеет право на компенсацию расходов на покупку медицинских изделий. В этом прокуратура может оказать необходимую помощь. "Такая проблема существует по всей области и стране, она стоит на контроле у генерального прокурора. Если есть необходимость, прокуратура готова выйти с предложением к правительству области рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования на обеспечение детей-инвалидов с паллиативным статусом расходными медицинскими изделиями", - подчеркнул Тимошичев. Луценко добавил, что Законодательное Собрание и прокуратура эффективно взаимодействуют не только по вопросам законотворчества, но и по рассмотрению обращений жителей Вологодчины уже много лет. "Личный прием граждан совместно с прокурором – новый формат, который сегодня показал свою эффективность. Прямо в ходе приема удалось решить ряд вопросов. Благодарю прокурора области Андрея Михайловича Тимошичева за продуктивную работу. При необходимости такой формат встреч с жителями планируем использовать и дальше", - резюмировал спикер регионального собрания.
https://ria.ru/20240327/izmeneniya-1936196284.html
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вологодская область, вологда, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко вместе с вологодским прокурором ответили на вопросы граждан

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области / Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев во время личного приема граждан
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев во время личного приема граждан - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области /
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев во время личного приема граждан
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области прошел личный прием граждан председателя ЗСО Андрея Луценко совместно с прокурором области Андреем Тимошичевым, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Часть обращений на личном приеме была связана с проблемами в сфере здравоохранения.
Жительница Нюксеницы Ольга Андреева пожаловалась на отсутствие в местных аптеках льготных смесей дополнительного питания для кормящих матерей.
"В декабре 2023 года я родила двойняшек. В январе получила смесь бесплатно по рецепту врача. Но с марта мне ее не выдают. Препарата в местной аптеке нет в наличии уже два месяца", - рассказала заявительница, ее слова приводит пресс-служба.
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Прокурор Нюксенского района Иван Воробьев сообщил, что смесь должна поступить в аптеку в ближайшее время. При этом местная прокуратура проведет проверку, чтобы выявить причину сбоя поставки препарата.
"Законом области предусмотрено предоставление препарата. Заявитель должен быть обеспечен лекарственным препаратом, который положен ему по закону", - прокомментировал Тимошичев.
Луценко отметил, что был отправлен запрос в департамент здравоохранения области.
"Сейчас ждем ответ. Вместе с депутатом по округу будем держать этот вопрос на контроле", - сказал спикер регионального собрания.
Заявитель из Вологды обратился к прокурору и председателю ЗСО по вопросу необеспечения ребенка-инвалида с паллиативным статусом расходными медицинскими изделиями.
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"Наш ребенок инвалид с рождения, ему положены лекарства и расходные материалы. Последние мы покупаем за свой счет, суммы немаленькие. За последний месяц было потрачено более семи тысяч рублей. Можем ли мы получать эти медицинские изделия за счет государства?" - спросил заявитель.
Прокурор области Андрей Тимошичев отметил, что заявитель имеет право на компенсацию расходов на покупку медицинских изделий. В этом прокуратура может оказать необходимую помощь.
"Такая проблема существует по всей области и стране, она стоит на контроле у генерального прокурора. Если есть необходимость, прокуратура готова выйти с предложением к правительству области рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования на обеспечение детей-инвалидов с паллиативным статусом расходными медицинскими изделиями", - подчеркнул Тимошичев.
Луценко добавил, что Законодательное Собрание и прокуратура эффективно взаимодействуют не только по вопросам законотворчества, но и по рассмотрению обращений жителей Вологодчины уже много лет.
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"Личный прием граждан совместно с прокурором – новый формат, который сегодня показал свою эффективность. Прямо в ходе приема удалось решить ряд вопросов. Благодарю прокурора области Андрея Михайловича Тимошичева за продуктивную работу. При необходимости такой формат встреч с жителями планируем использовать и дальше", - резюмировал спикер регионального собрания.
 
Вологодская областьВологодская областьВологдаАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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