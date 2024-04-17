https://ria.ru/20240417/priem-1940606932.html

Луценко вместе с вологодским прокурором ответили на вопросы граждан

Луценко вместе с вологодским прокурором ответили на вопросы граждан - РИА Новости, 17.04.2024

Луценко вместе с вологодским прокурором ответили на вопросы граждан

В Законодательном Собрании Вологодской области прошел личный прием граждан председателя ЗСО Андрея Луценко совместно с прокурором области Андреем Тимошичевым,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:16

2024-04-17T16:16

2024-04-17T16:16

вологодская область

вологодская область

вологда

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области прошел личный прием граждан председателя ЗСО Андрея Луценко совместно с прокурором области Андреем Тимошичевым, сообщает пресс-служба регионального парламента. Часть обращений на личном приеме была связана с проблемами в сфере здравоохранения. Жительница Нюксеницы Ольга Андреева пожаловалась на отсутствие в местных аптеках льготных смесей дополнительного питания для кормящих матерей. "В декабре 2023 года я родила двойняшек. В январе получила смесь бесплатно по рецепту врача. Но с марта мне ее не выдают. Препарата в местной аптеке нет в наличии уже два месяца", - рассказала заявительница, ее слова приводит пресс-служба. Прокурор Нюксенского района Иван Воробьев сообщил, что смесь должна поступить в аптеку в ближайшее время. При этом местная прокуратура проведет проверку, чтобы выявить причину сбоя поставки препарата. "Законом области предусмотрено предоставление препарата. Заявитель должен быть обеспечен лекарственным препаратом, который положен ему по закону", - прокомментировал Тимошичев. Луценко отметил, что был отправлен запрос в департамент здравоохранения области. "Сейчас ждем ответ. Вместе с депутатом по округу будем держать этот вопрос на контроле", - сказал спикер регионального собрания. Заявитель из Вологды обратился к прокурору и председателю ЗСО по вопросу необеспечения ребенка-инвалида с паллиативным статусом расходными медицинскими изделиями. "Наш ребенок инвалид с рождения, ему положены лекарства и расходные материалы. Последние мы покупаем за свой счет, суммы немаленькие. За последний месяц было потрачено более семи тысяч рублей. Можем ли мы получать эти медицинские изделия за счет государства?" - спросил заявитель. Прокурор области Андрей Тимошичев отметил, что заявитель имеет право на компенсацию расходов на покупку медицинских изделий. В этом прокуратура может оказать необходимую помощь. "Такая проблема существует по всей области и стране, она стоит на контроле у генерального прокурора. Если есть необходимость, прокуратура готова выйти с предложением к правительству области рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования на обеспечение детей-инвалидов с паллиативным статусом расходными медицинскими изделиями", - подчеркнул Тимошичев. Луценко добавил, что Законодательное Собрание и прокуратура эффективно взаимодействуют не только по вопросам законотворчества, но и по рассмотрению обращений жителей Вологодчины уже много лет. "Личный прием граждан совместно с прокурором – новый формат, который сегодня показал свою эффективность. Прямо в ходе приема удалось решить ряд вопросов. Благодарю прокурора области Андрея Михайловича Тимошичева за продуктивную работу. При необходимости такой формат встреч с жителями планируем использовать и дальше", - резюмировал спикер регионального собрания.

https://ria.ru/20240327/izmeneniya-1936196284.html

https://ria.ru/20240327/zakony-1936128872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, вологда, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области