https://ria.ru/20240417/priamure-1940498558.html
В Приамурье ввели запрет на посещение лесов
В Приамурье ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 17.04.2024
В Приамурье ввели запрет на посещение лесов
Запрет на посещение лесов установили в Амурской области в связи с введённым на территории региона особым противопожарным режимом, чтобы предотвратить пожары,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T06:38
2024-04-17T06:38
2024-04-17T06:38
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр – РИА Новости. Запрет на посещение лесов установили в Амурской области в связи с введённым на территории региона особым противопожарным режимом, чтобы предотвратить пожары, сообщает минлеса Приамурья. "В связи с введенным на территории всей области особым противопожарным режимом в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ", - говорится в сообщении. Приказ подписал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Запрет действует в лесах на всей территории региона до отмены особого режима. На границах территорий установят шлагбаумы и предупреждающие аншлаги. В лесном массиве нарушителей будут выявлять патрули.
https://ria.ru/20240416/pozhary-1940304211.html
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амурская область, происшествия, россия
Амурская область, Происшествия, Россия
В Приамурье ввели запрет на посещение лесов
В Приамурье запретили посещение лесов из-за особого противопожарного режима
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр – РИА Новости. Запрет на посещение лесов установили в Амурской области в связи с введённым на территории региона особым противопожарным режимом, чтобы предотвратить пожары, сообщает минлеса Приамурья.
"В связи с введенным на территории всей области особым противопожарным режимом в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ", - говорится в сообщении.
Приказ подписал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Запрет действует в лесах на всей территории региона до отмены особого режима. На границах территорий установят шлагбаумы и предупреждающие аншлаги. В лесном массиве нарушителей будут выявлять патрули.