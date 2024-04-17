https://ria.ru/20240417/priamure-1940498558.html

В Приамурье ввели запрет на посещение лесов

В Приамурье ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 17.04.2024

В Приамурье ввели запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов установили в Амурской области в связи с введённым на территории региона особым противопожарным режимом, чтобы предотвратить пожары,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T06:38

2024-04-17T06:38

2024-04-17T06:38

амурская область

происшествия

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр – РИА Новости. Запрет на посещение лесов установили в Амурской области в связи с введённым на территории региона особым противопожарным режимом, чтобы предотвратить пожары, сообщает минлеса Приамурья. "В связи с введенным на территории всей области особым противопожарным режимом в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ", - говорится в сообщении. Приказ подписал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. Запрет действует в лесах на всей территории региона до отмены особого режима. На границах территорий установят шлагбаумы и предупреждающие аншлаги. В лесном массиве нарушителей будут выявлять патрули.

https://ria.ru/20240416/pozhary-1940304211.html

амурская область

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амурская область, происшествия, россия