Канал "Sputnik на русском" стал лауреатом премии "Феникс"
Канал "Sputnik на русском" стал лауреатом национальной премии "Феникс" от Rutube
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Канал "Sputnik на русском" стал лауреатом национальной премии "Феникс", говорится в сообщении RUTUBE.
Премию от RUTUBE вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.
Вован и Лексус получили премию "Феникс" от Rutube
7 апреля, 18:23
"Национальный видеохостинг RUTUBE, входящий в "Газпром-Медиа Холдинг", провел Первую Национальную премию "Феникс"... Лауреатом премии стал канал "Sputnik на русском", который также был заблокирован на YouTube. На данный момент он насчитывает 119 тысяч подписчиков и является самым крупным каналом среди онлайн-СМИ и информагентств на RUTUBE", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров отметил, что попытки зарубежных видеохостингов заблокировать российский контент не увенчались успехом.
Среди других лауреатов были режиссер, автор канала "Бесогон ТВ" Никита Михалков, блогер Дмитрий Пучков, дизайнер Артемий Лебедев, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), Первый канал, телеканалы НТВ, РЕН, СПАС, МАТЧ ТВ и другие.
Начиная с 2022 года зарубежный видеохостинг YouTube заблокировал без объяснения причин более 100 российских каналов. Премию от RUTUBE вручили тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.