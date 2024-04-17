https://ria.ru/20240417/poteri-1940557597.html

В Кремле отказались комментировать сообщения о потерях российских войск

В Кремле отказались комментировать сообщения о потерях российских войск - РИА Новости, 17.04.2024

В Кремле отказались комментировать сообщения о потерях российских войск

В Кремле не дают информацию о потерях РФ, информация идет со стороны Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:54

2024-04-17T12:54

2024-04-17T12:54

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Кремле не дают информацию о потерях РФ, информация идет со стороны Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Кремле не дают информацию на этот счет, эта информация у нас дается только со стороны Министерства обороны", - сказал Песков журналистам на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о потерях 50 тысяч российских военнослужащих в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что подобная информация - это исключительно прерогатива министерства обороны. "Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной венной операции имеет место, это объяснимо абсолютно", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф