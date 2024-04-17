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В Кремле отказались комментировать сообщения о потерях российских войск - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/poteri-1940557597.html
В Кремле отказались комментировать сообщения о потерях российских войск
В Кремле отказались комментировать сообщения о потерях российских войск - РИА Новости, 17.04.2024
В Кремле отказались комментировать сообщения о потерях российских войск
В Кремле не дают информацию о потерях РФ, информация идет со стороны Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:54
2024-04-17T12:54
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Кремле не дают информацию о потерях РФ, информация идет со стороны Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Кремле не дают информацию на этот счет, эта информация у нас дается только со стороны Министерства обороны", - сказал Песков журналистам на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о потерях 50 тысяч российских военнослужащих в ходе спецоперации. Он подчеркнул, что подобная информация - это исключительно прерогатива министерства обороны. "Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной венной операции имеет место, это объяснимо абсолютно", - добавил Песков.
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россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Кремле отказались комментировать сообщения о потерях российских войск

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о потерях российских войск на СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Кремле не дают информацию о потерях РФ, информация идет со стороны Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле не дают информацию на этот счет, эта информация у нас дается только со стороны Министерства обороны", - сказал Песков журналистам на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о потерях 50 тысяч российских военнослужащих в ходе спецоперации.
Он подчеркнул, что подобная информация - это исключительно прерогатива министерства обороны. "Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной венной операции имеет место, это объяснимо абсолютно", - добавил Песков.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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