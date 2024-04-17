https://ria.ru/20240417/posol-1940492339.html

Франция отозвала посла в Азербайджане для консультаций

Франция отозвала посла в Азербайджане для консультаций - РИА Новости, 17.04.2024

Франция отозвала посла в Азербайджане для консультаций

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран, сообщил... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:27

2024-04-17T04:27

2024-04-17T05:24

в мире

азербайджан

франция

эммануэль макрон

баку

ильхам алиев

шарль мишель

совет евросоюза

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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран, сообщил французский МИД в коммюнике. "Франция решила вызвать для консультаций своего посла в Азербайджане по причине продолжения со стороны в Баку в последние месяцы действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям", — говорится в релизе.Сообщается, что Макрон провел встречу с послом и "выразил сожаление из-за действий Азербайджана и желание, чтобы азербайджанская сторона прояснила свои намерения". В МИД напомнили, что Франция поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном с учётом норм международного права и соблюдения принципа территориальной целостности обоих государств, "что пойдёт на их благо и на благо всего региона". В январе посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева сообщила, что власти Азербайджана задержали гражданина Франции по обвинению в шпионаже. МИД Франции отверг обвинения Баку во вмешательстве во внутренние дела после того, как Париж потребовал освобождения задержанного. В начале декабря замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов призвал Францию "не провоцировать Армению на новую войну" в Закавказье. В начале октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем заявил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция. В конце сентября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в Закавказье. Позже двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана наделила тем же статусом двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже. Министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов заявил, что азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не было подобных доказательств по отношению к азербайджанским дипломатам, высланным из Франции.

https://ria.ru/20240308/azerbaydzhan-1931956375.html

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, азербайджан, франция, эммануэль макрон, баку, ильхам алиев, шарль мишель, совет евросоюза