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Франция отозвала посла в Азербайджане для консультаций - РИА Новости, 17.04.2024
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04:27 17.04.2024 (обновлено: 05:24 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/posol-1940492339.html
Франция отозвала посла в Азербайджане для консультаций
Франция отозвала посла в Азербайджане для консультаций - РИА Новости, 17.04.2024
Франция отозвала посла в Азербайджане для консультаций
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран, сообщил... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T04:27
2024-04-17T05:24
в мире
азербайджан
франция
эммануэль макрон
баку
ильхам алиев
шарль мишель
совет евросоюза
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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран, сообщил французский МИД в коммюнике. &quot;Франция решила вызвать для консультаций своего посла в Азербайджане по причине продолжения со стороны в Баку в последние месяцы действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям&quot;, — говорится в релизе.Сообщается, что Макрон провел встречу с послом и "выразил сожаление из-за действий Азербайджана и желание, чтобы азербайджанская сторона прояснила свои намерения". В МИД напомнили, что Франция поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном с учётом норм международного права и соблюдения принципа территориальной целостности обоих государств, "что пойдёт на их благо и на благо всего региона". В январе посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева сообщила, что власти Азербайджана задержали гражданина Франции по обвинению в шпионаже. МИД Франции отверг обвинения Баку во вмешательстве во внутренние дела после того, как Париж потребовал освобождения задержанного. В начале декабря замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов призвал Францию "не провоцировать Армению на новую войну" в Закавказье. В начале октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем заявил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция. В конце сентября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в Закавказье. Позже двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана наделила тем же статусом двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже. Министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов заявил, что азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не было подобных доказательств по отношению к азербайджанским дипломатам, высланным из Франции.
https://ria.ru/20240308/azerbaydzhan-1931956375.html
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
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в мире, азербайджан, франция, эммануэль макрон, баку, ильхам алиев, шарль мишель, совет евросоюза
В мире, Азербайджан, Франция, Эммануэль Макрон, Баку, Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Совет Евросоюза
Франция отозвала посла в Азербайджане для консультаций

МИД Франции: Париж отозвал посла из Азербайджана для консультаций

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран, сообщил французский МИД в коммюнике.
«

"Франция решила вызвать для консультаций своего посла в Азербайджане по причине продолжения со стороны в Баку в последние месяцы действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям", — говорится в релизе.

Сообщается, что Макрон провел встречу с послом и "выразил сожаление из-за действий Азербайджана и желание, чтобы азербайджанская сторона прояснила свои намерения".
В МИД напомнили, что Франция поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном с учётом норм международного права и соблюдения принципа территориальной целостности обоих государств, "что пойдёт на их благо и на благо всего региона".
В январе посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева сообщила, что власти Азербайджана задержали гражданина Франции по обвинению в шпионаже. МИД Франции отверг обвинения Баку во вмешательстве во внутренние дела после того, как Париж потребовал освобождения задержанного.
Азербайджан - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Азербайджан обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны
8 марта, 22:22
В начале декабря замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов призвал Францию "не провоцировать Армению на новую войну" в Закавказье. В начале октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем заявил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция. В конце сентября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Франция поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в Закавказье.
Позже двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана наделила тем же статусом двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже. Министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов заявил, что азербайджанские спецслужбы располагают доказательствами, подтверждающими правонарушения французских дипломатов на территории Азербайджана, тогда как у Парижа не было подобных доказательств по отношению к азербайджанским дипломатам, высланным из Франции.
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В миреАзербайджанФранцияЭммануэль МакронБакуИльхам АлиевШарль МишельСовет Евросоюза
 
 
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