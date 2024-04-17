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В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ - РИА Новости, 17.04.2024
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20:24 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/popravki-1940660603.html
В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ
В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ - РИА Новости, 17.04.2024
В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить ответственность для пользователей средств... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T20:24
2024-04-17T20:24
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения, сообщила первый зампред конституционного комитета Совфеда, одна из авторов проекта Ирина Рукавишникова в своем Telegram-канале. "Совместно с коллегами-сенаторами внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, подготовленный в целях повышения эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности", - написала сенатор.По ее словам, несмотря на то, что требования к передвижению на средствах индивидуальной мобильности регламентированы правилами дорожного движения, количество аварий с их участием не снижается. "В связи с этим, законопроектом предлагается конкретизировать положения Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрев установление специальной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения", - отметила она. В числе таких нарушений: оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования об остановке, управление средством индивидуальной мобильности опьянения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, добавила она. "Кроме того, законопроектом предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения средств индивидуальной мобильности, нарушение правил эксплуатации и требований к перевозке пассажиров и грузов, а также за передвижение по проезжей части дороги, пешеходным зонам и тротуарам. Законопроектом также предусматривается административная ответственность за несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения в отношении должностных и юридических лиц", - пояснила Рукавишникова. В свою очередь глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале сообщил, что законопроект поддержан правительством Российской Федерации.
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общество, авто, россия, ирина рукавишникова , андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Авто, Россия, Ирина Рукавишникова , Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ

В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ за нарушение ПДД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на электросамокате
Люди катаются на электросамокате - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются на электросамокате. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения, сообщила первый зампред конституционного комитета Совфеда, одна из авторов проекта Ирина Рукавишникова в своем Telegram-канале.
"Совместно с коллегами-сенаторами внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, подготовленный в целях повышения эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности", - написала сенатор.
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По ее словам, несмотря на то, что требования к передвижению на средствах индивидуальной мобильности регламентированы правилами дорожного движения, количество аварий с их участием не снижается. "В связи с этим, законопроектом предлагается конкретизировать положения Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрев установление специальной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения", - отметила она.
В числе таких нарушений: оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования об остановке, управление средством индивидуальной мобильности опьянения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, добавила она.
"Кроме того, законопроектом предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения средств индивидуальной мобильности, нарушение правил эксплуатации и требований к перевозке пассажиров и грузов, а также за передвижение по проезжей части дороги, пешеходным зонам и тротуарам. Законопроектом также предусматривается административная ответственность за несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения в отношении должностных и юридических лиц", - пояснила Рукавишникова.
В свою очередь глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале сообщил, что законопроект поддержан правительством Российской Федерации.
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