https://ria.ru/20240417/popravki-1940660603.html

В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ

В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ - РИА Новости, 17.04.2024

В Госдуму внесли поправки об ответственности пользователей СИМ

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить ответственность для пользователей средств... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:24

2024-04-17T20:24

2024-04-17T20:24

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения, сообщила первый зампред конституционного комитета Совфеда, одна из авторов проекта Ирина Рукавишникова в своем Telegram-канале. "Совместно с коллегами-сенаторами внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ, подготовленный в целях повышения эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения пользователями средств индивидуальной мобильности", - написала сенатор.По ее словам, несмотря на то, что требования к передвижению на средствах индивидуальной мобильности регламентированы правилами дорожного движения, количество аварий с их участием не снижается. "В связи с этим, законопроектом предлагается конкретизировать положения Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрев установление специальной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения", - отметила она. В числе таких нарушений: оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования об остановке, управление средством индивидуальной мобильности опьянения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, добавила она. "Кроме того, законопроектом предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения средств индивидуальной мобильности, нарушение правил эксплуатации и требований к перевозке пассажиров и грузов, а также за передвижение по проезжей части дороги, пешеходным зонам и тротуарам. Законопроектом также предусматривается административная ответственность за несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения в отношении должностных и юридических лиц", - пояснила Рукавишникова. В свою очередь глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале сообщил, что законопроект поддержан правительством Российской Федерации.

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, ирина рукавишникова , андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф