https://ria.ru/20240417/pomosch-1940659318.html

В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту

В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту - РИА Новости, 17.04.2024

В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту

Подготовленный палатой представителей законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов для нужд, связанных с конфликтом на... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T20:16

2024-04-17T20:16

2024-04-17T20:50

специальная военная операция на украине

украина

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Подготовленный палатой представителей законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов для нужд, связанных с конфликтом на Украине, следует из сопроводительных материалов к документу.Из общей суммы ассигнований в 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предложили выделить 26 миллионов долларов.Проект, среди прочего, предписывает передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Сделать это предлагается после его принятия — настолько быстро, насколько это "практически осуществимо".Кроме того, согласно инициативе, Госдепартамент и Пентагон должны будут в течение 45 дней после ее одобрения представить стратегию Вашингтона по поддержке Киева. Она должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".Помимо этого предусматривается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи. Возврату, по замыслу авторов, также подлежат средства, выделяемые по статьям законопроектов "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии". При этом глава государства может списать Украине до половины долгов, но не ранее 15 ноября 2024 года.Ранее в среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В Белом доме ранее выразили несогласие с расчленением пакетной инициативы и продолжают настаивать на ее утверждении конгрессменами. Американские власти утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940648165.html

https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940389549.html

https://ria.ru/20240312/pomosch-1932558078.html

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украина, сша, джо байден, министерство обороны сша, киев, в мире