В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту
Проект о помощи Украине предполагает выделение из бюджета США почти $61 млрд
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Подготовленный палатой представителей законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов для нужд, связанных с конфликтом на Украине, следует из сопроводительных материалов к документу.
Из общей суммы ассигнований в 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
На аудит помощи конгрессмены предложили выделить 26 миллионов долларов.
Проект, среди прочего, предписывает передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Сделать это предлагается после его принятия — настолько быстро, насколько это "практически осуществимо".
Кроме того, согласно инициативе, Госдепартамент и Пентагон должны будут в течение 45 дней после ее одобрения представить стратегию Вашингтона по поддержке Киева. Она должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".
Помимо этого предусматривается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи. Возврату, по замыслу авторов, также подлежат средства, выделяемые по статьям законопроектов "Фонд экономической поддержки" и "Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии". При этом глава государства может списать Украине до половины долгов, но не ранее 15 ноября 2024 года.
Ранее в среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Белом доме ранее выразили несогласие с расчленением пакетной инициативы и продолжают настаивать на ее утверждении конгрессменами.
Американские власти утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.