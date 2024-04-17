https://ria.ru/20240417/poezd-1940531472.html

В Красноярском крае два вагона сошли с рельсов

В Красноярском крае два вагона сошли с рельсов - РИА Новости, 17.04.2024

В Красноярском крае два вагона сошли с рельсов

Два порожних вагона сошли с рельсов на станции Зеледеево в Красноярском крае, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщается на сайте Красноярской... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:13

2024-04-17T11:13

2024-04-17T11:13

происшествия

москва

красноярск

владивосток

красноярская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99594/15/995941517_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_8cc19041f2a88a5745329718b4dd2393.jpg

КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Два порожних вагона сошли с рельсов на станции Зеледеево в Красноярском крае, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщается на сайте Красноярской железной дороги. "Сегодня в 07.37 (03.37 мск) на станции Зеледеево двухпутного электрифицированного участка Чернореченская – Красноярск Красноярской железной дороги произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации последствий привлечен восстановительный поезд со станции Красноярск. "В связи с происшествием… в пути следования задерживаются пассажирские поезда: №70 Москва-Чита; №9 Владивосток – Москва ; №69 Чита – Москва; №10 Москва – Владивосток. В настоящее время отклонение от действующего расписания указанных маршрутов дальнего следования составляет от двух до четырех часов", – уточняется в сообщении. Отмечается, что при задержке поездов дальнего следования свыше 4 часов пассажирам будет предоставлено питание. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Красноярская транспортная прокуратура в свою очередь сообщила о начале проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html

https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html

москва

красноярск

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, красноярск, владивосток, красноярская железная дорога