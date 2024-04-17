https://ria.ru/20240417/poezd-1940531472.html
В Красноярском крае два вагона сошли с рельсов
В Красноярском крае два вагона сошли с рельсов - РИА Новости, 17.04.2024
В Красноярском крае два вагона сошли с рельсов
Два порожних вагона сошли с рельсов на станции Зеледеево в Красноярском крае, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщается на сайте Красноярской... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:13
2024-04-17T11:13
2024-04-17T11:13
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КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Два порожних вагона сошли с рельсов на станции Зеледеево в Красноярском крае, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщается на сайте Красноярской железной дороги. "Сегодня в 07.37 (03.37 мск) на станции Зеледеево двухпутного электрифицированного участка Чернореченская – Красноярск Красноярской железной дороги произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации последствий привлечен восстановительный поезд со станции Красноярск. "В связи с происшествием… в пути следования задерживаются пассажирские поезда: №70 Москва-Чита; №9 Владивосток – Москва ; №69 Чита – Москва; №10 Москва – Владивосток. В настоящее время отклонение от действующего расписания указанных маршрутов дальнего следования составляет от двух до четырех часов", – уточняется в сообщении. Отмечается, что при задержке поездов дальнего следования свыше 4 часов пассажирам будет предоставлено питание. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Красноярская транспортная прокуратура в свою очередь сообщила о начале проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
https://ria.ru/20240228/elektrichka-1929973855.html
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происшествия, москва, красноярск, владивосток, красноярская железная дорога
Происшествия, Москва, Красноярск, Владивосток, Красноярская железная дорога
В Красноярском крае два вагона сошли с рельсов
На станции Зеледеево в Красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд
КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Два порожних вагона сошли с рельсов на станции Зеледеево в Красноярском крае, задерживаются четыре пассажирских поезда, сообщается на сайте Красноярской железной дороги.
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"Сегодня в 07.37 (03.37 мск) на станции Зеледеево двухпутного электрифицированного участка Чернореченская – Красноярск Красноярской железной дороги произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации последствий привлечен восстановительный поезд со станции Красноярск.
"В связи с происшествием… в пути следования задерживаются пассажирские поезда: №70 Москва-Чита; №9 Владивосток – Москва ; №69 Чита – Москва; №10 Москва – Владивосток. В настоящее время отклонение от действующего расписания указанных маршрутов дальнего следования составляет от двух до четырех часов", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что при задержке поездов дальнего следования свыше 4 часов пассажирам будет предоставлено питание. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.
Красноярская транспортная прокуратура в свою очередь сообщила о начале проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.