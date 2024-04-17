https://ria.ru/20240417/peskov-1940559781.html

Песков прокомментировал законопроект об иноагентах в Грузии

Песков прокомментировал законопроект об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 17.04.2024

Песков прокомментировал законопроект об иноагентах в Грузии

Законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России, страны делают всё, чтобы обезопасить себя от иностранного влияния - это обычная... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:04

2024-04-17T13:04

2024-04-17T13:09

грузия

россия

сша

дмитрий песков

ираклий кобахидзе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940260249_0:112:1193:783_1920x0_80_0_0_f6dd39b8972702c33cb871d4d0f659c5.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России, страны делают всё, чтобы обезопасить себя от иностранного влияния - это обычная практика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Один из журналистов задал вопрос, что думают в Кремле относительно нынешних протестов в Грузии и того, что оппозиция называет нынешний законопроект об иноагентах российским. "Никак не следовало бы этот законопроект называть российским. Дело в том, что все-таки, наверное, первые начали следить за своей внутриполитической гигиеной Соединенные Штаты Америки, которые придумали вот этот вот FARA. Именно они ввели эту практику. Поэтому никак это не российская, это нормальная сейчас практика огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить себя от влияния извне, от иностранного влияния на внутреннюю политику", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что все страны принимают меры в той или иной форме, но все законопроекты преследуют одну и ту же цель. "То, что этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений, - вряд ли эти импульсы подаются изнутри Грузии. Они наверняка идут извне, мы это прекрасно понимаем. Ну и наблюдаем за тем, что происходит", - добавил Песков. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле текущего года правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

https://ria.ru/20240408/tbilisi-1938602412.html

грузия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

грузия, россия, сша, дмитрий песков, ираклий кобахидзе, в мире