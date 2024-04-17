https://ria.ru/20240417/peskov-1940557459.html
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится - РИА Новости, 17.04.2024
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики будет продолжаться, это фиксирует и МВФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:53
2024-04-17T12:53
2024-04-17T12:54
экономика
россия
дмитрий песков
мвф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики будет продолжаться, это фиксирует и МВФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я бы не делал таких выводов. Динамика экономики России действительно развивается позитивно. Надеемся, что эта позитивная динамика российской экономики будет продолжаться. МВФ это фиксирует", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли положительная динамика экономики РФ о бесполезности западных санкций.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, мвф
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, МВФ
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится
Песков: российская экономика развивается позитивно, это фиксирует МВФ