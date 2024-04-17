https://ria.ru/20240417/peskov-1940557459.html

В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится

В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится - РИА Новости, 17.04.2024

В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится

В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики будет продолжаться, это фиксирует и МВФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:53

2024-04-17T12:53

2024-04-17T12:54

экономика

россия

дмитрий песков

мвф

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики будет продолжаться, это фиксирует и МВФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я бы не делал таких выводов. Динамика экономики России действительно развивается позитивно. Надеемся, что эта позитивная динамика российской экономики будет продолжаться. МВФ это фиксирует", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли положительная динамика экономики РФ о бесполезности западных санкций.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков, мвф