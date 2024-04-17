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В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится - РИА Новости, 17.04.2024
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12:53 17.04.2024 (обновлено: 12:54 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/peskov-1940557459.html
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится - РИА Новости, 17.04.2024
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики будет продолжаться, это фиксирует и МВФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:53
2024-04-17T12:54
экономика
россия
дмитрий песков
мвф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики будет продолжаться, это фиксирует и МВФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я бы не делал таких выводов. Динамика экономики России действительно развивается позитивно. Надеемся, что эта позитивная динамика российской экономики будет продолжаться. МВФ это фиксирует", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли положительная динамика экономики РФ о бесполезности западных санкций.
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экономика, россия, дмитрий песков, мвф
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, МВФ
В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики продолжится

Песков: российская экономика развивается позитивно, это фиксирует МВФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Кремле надеются, что позитивная динамика российской экономики будет продолжаться, это фиксирует и МВФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я бы не делал таких выводов. Динамика экономики России действительно развивается позитивно. Надеемся, что эта позитивная динамика российской экономики будет продолжаться. МВФ это фиксирует", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли положительная динамика экономики РФ о бесполезности западных санкций.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМВФ
 
 
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