Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин оценили паводок на Томи
Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин оценили паводок на Томи
ТОМСК, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин, находящийся с рабочей поездкой в регионе, в среду проконтролировали паводковую обстановку на Томи, сообщает обладминистрация.
В частности, глава региона и глава Минстроя посетили пункт временного размещения в селе Вершинино Томского района. Он оборудован в местной школе, здесь размещены восемь человек. Владимир Мазур и Ирек Файзуллин пообщались с людьми, рассказав о паводковой обстановке и государственной поддержке пострадавшим от половодья.
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"Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы", - сказал губернатор.
После встречи с людьми глава региона и министр выехали к участку перелитой автодороги Вершинино-Яр. Начальник ГУМЧС России по Томской области Андрей Андреев доложил об улучшении паводковой обстановки на Томи. Так, за минувшие сутки уровень реки в районе Вершинина снизился на 110 сантиметров, Лагерного сада - на 74, Речного вокзала - на 54.
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"Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное - все живы, а восстановить имущество государство поможет", - сказал Файзуллин.
Губернатор и глава Минстроя РФ также выехали на коммунальный мост и северный мост Томска, в районе которого специалисты ежедневно проводят ледовзрывные работы: на сегодня их запланировано не меньше трех.
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