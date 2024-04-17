https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html

Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи

Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи - РИА Новости, 17.04.2024

Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи

Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин, находящийся с рабочей поездкой в регионе, в среду проконтролировали... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T13:30

2024-04-17T13:30

2024-04-17T13:30

томская область

томская область

томский район

ирек файзуллин

владимир мазур

андрей андреев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТОМСК, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин, находящийся с рабочей поездкой в регионе, в среду проконтролировали паводковую обстановку на Томи, сообщает обладминистрация. В частности, глава региона и глава Минстроя посетили пункт временного размещения в селе Вершинино Томского района. Он оборудован в местной школе, здесь размещены восемь человек. Владимир Мазур и Ирек Файзуллин пообщались с людьми, рассказав о паводковой обстановке и государственной поддержке пострадавшим от половодья. "Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы", - сказал губернатор. После встречи с людьми глава региона и министр выехали к участку перелитой автодороги Вершинино-Яр. Начальник ГУМЧС России по Томской области Андрей Андреев доложил об улучшении паводковой обстановки на Томи. Так, за минувшие сутки уровень реки в районе Вершинина снизился на 110 сантиметров, Лагерного сада - на 74, Речного вокзала - на 54. "Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное - все живы, а восстановить имущество государство поможет", - сказал Файзуллин. Губернатор и глава Минстроя РФ также выехали на коммунальный мост и северный мост Томска, в районе которого специалисты ежедневно проводят ледовзрывные работы: на сегодня их запланировано не меньше трех.

https://ria.ru/20240417/tom-1940498070.html

https://ria.ru/20240417/tomsk-1940565353.html

томская область

томский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

томская область, томский район, ирек файзуллин, владимир мазур, андрей андреев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)