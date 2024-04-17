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Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи - РИА Новости, 17.04.2024
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Томская область
Томская область
 
13:30 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html
Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи
Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи - РИА Новости, 17.04.2024
Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи
Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин, находящийся с рабочей поездкой в регионе, в среду проконтролировали... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T13:30
2024-04-17T13:30
томская область
томская область
томский район
ирек файзуллин
владимир мазур
андрей андреев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТОМСК, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин, находящийся с рабочей поездкой в регионе, в среду проконтролировали паводковую обстановку на Томи, сообщает обладминистрация. В частности, глава региона и глава Минстроя посетили пункт временного размещения в селе Вершинино Томского района. Он оборудован в местной школе, здесь размещены восемь человек. Владимир Мазур и Ирек Файзуллин пообщались с людьми, рассказав о паводковой обстановке и государственной поддержке пострадавшим от половодья. "Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы", - сказал губернатор. После встречи с людьми глава региона и министр выехали к участку перелитой автодороги Вершинино-Яр. Начальник ГУМЧС России по Томской области Андрей Андреев доложил об улучшении паводковой обстановки на Томи. Так, за минувшие сутки уровень реки в районе Вершинина снизился на 110 сантиметров, Лагерного сада - на 74, Речного вокзала - на 54. "Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное - все живы, а восстановить имущество государство поможет", - сказал Файзуллин. Губернатор и глава Минстроя РФ также выехали на коммунальный мост и северный мост Томска, в районе которого специалисты ежедневно проводят ледовзрывные работы: на сегодня их запланировано не меньше трех.
https://ria.ru/20240417/tom-1940498070.html
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томская область, томский район, ирек файзуллин, владимир мазур, андрей андреев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Томская область, Томская область, Томский район, Ирек Файзуллин, Владимир Мазур, Андрей Андреев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Губернатор Мазур и глава Минстроя России Файзуллин оценили паводок на Томи

© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин оценили паводок на Томи
Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин оценили паводок на Томи - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин оценили паводок на Томи
Читать ria.ru в
ТОМСК, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и министр строительства РФ Ирек Файзуллин, находящийся с рабочей поездкой в регионе, в среду проконтролировали паводковую обстановку на Томи, сообщает обладминистрация.
В частности, глава региона и глава Минстроя посетили пункт временного размещения в селе Вершинино Томского района. Он оборудован в местной школе, здесь размещены восемь человек. Владимир Мазур и Ирек Файзуллин пообщались с людьми, рассказав о паводковой обстановке и государственной поддержке пострадавшим от половодья.
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«
"Вы не останетесь один на один с бедой, мы подставим плечо пострадавшим. Сразу после половодья муниципалитеты начнут подсчитывать ущерб, восстанавливать инфраструктуру. Средства в областном бюджете зарезервированы", - сказал губернатор.
После встречи с людьми глава региона и министр выехали к участку перелитой автодороги Вершинино-Яр. Начальник ГУМЧС России по Томской области Андрей Андреев доложил об улучшении паводковой обстановки на Томи. Так, за минувшие сутки уровень реки в районе Вершинина снизился на 110 сантиметров, Лагерного сада - на 74, Речного вокзала - на 54.
«
"Проделана весомая работа по защите. МЧС России и команда региона в этом плане все отработали. Ситуация на контроле, условия для сохранения жизнеобеспечения созданы. Главное - все живы, а восстановить имущество государство поможет", - сказал Файзуллин.
Губернатор и глава Минстроя РФ также выехали на коммунальный мост и северный мост Томска, в районе которого специалисты ежедневно проводят ледовзрывные работы: на сегодня их запланировано не меньше трех.
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Томская областьТомская областьТомский районИрек ФайзуллинВладимир МазурАндрей АндреевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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