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Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков - РИА Новости, 17.04.2024
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16:32 17.04.2024 (обновлено: 16:50 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/pavodki-1940611442.html
Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков
Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков - РИА Новости, 17.04.2024
Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:32
2024-04-17T16:50
общество
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков."Начнем с паводков, первый доклад Куренкова Александра Вячеславовича. Вы мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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общество, россия, владимир путин, александр куренков (мчс)
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС)
Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков

Путин каждый день обсуждает с Куренковым по ситуацию с паводками

© РИА Новости / Евгений Земцов | Перейти в медиабанкПаводки в Амурской области
Паводки в Амурской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Паводки в Амурской области
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков.
"Начнем с паводков, первый доклад Куренкова Александра Вячеславовича. Вы мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Симоньян рассказала о помощи пострадавшим при наводнении в Оренбуржье
14 апреля, 21:24
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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