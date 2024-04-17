https://ria.ru/20240417/pavodki-1940611442.html
Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков
Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков - РИА Новости, 17.04.2024
Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:32
2024-04-17T16:32
2024-04-17T16:50
общество
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков."Начнем с паводков, первый доклад Куренкова Александра Вячеславовича. Вы мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, александр куренков (мчс)
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС)
Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков
Путин каждый день обсуждает с Куренковым по ситуацию с паводками