https://ria.ru/20240417/pavodki-1940611442.html

Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков

Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков - РИА Новости, 17.04.2024

Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:32

2024-04-17T16:32

2024-04-17T16:50

общество

россия

владимир путин

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков."Начнем с паводков, первый доклад Куренкова Александра Вячеславовича. Вы мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, александр куренков (мчс)