https://ria.ru/20240417/pavodki-1940557243.html

Путин обсудит с правительством тему паводков

Путин обсудит с правительством тему паводков - РИА Новости, 17.04.2024

Путин обсудит с правительством тему паводков

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с кабмином планирует обсудить тему паводков, докладывать будут глава МЧС Александр Куренков, глава Минстроя... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:52

2024-04-17T12:52

2024-04-17T12:52

политика

россия

оренбургская область

курганская область

дмитрий песков

александр куренков (мчс)

ирек файзуллин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с кабмином планирует обсудить тему паводков, докладывать будут глава МЧС Александр Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин и руководители регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что совещание с членами правительства ожидается в течение полутора-двух часов. "Профильная тема - будут доклады (главы Минцифры РФ Максута) Шадаева и (председателя Банка России Эльвиры) Набиуллиной о внедрении отечественного программного обеспечения в секторах экономики", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что на совещании будут рассмотрены также текущие вопросы. "Во главе которых тоже, естественно, будет стоять тема паводков. На месте будут Куренков, Файзуллин, будут также с ними на связи с президентом и (губернатор Оренбургской области Денис) Паслер, и (губернатор Курганской области Вадим) Шумков, и (губернатор Тюменской области Александр) Моор", - сказал Песков. Он добавил, что другие оперативные вопросы также будут обсуждаться на совещании. "Далее президент продолжит рабочими встречами, которые будут уже носить непубличный характер", - заключил он.

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938386166.html

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378467.html

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Дарья Буймова

политика, россия, оренбургская область, курганская область, дмитрий песков, александр куренков (мчс), ирек файзуллин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024