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Путин обсудит с правительством тему паводков - РИА Новости, 17.04.2024
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12:52 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/pavodki-1940557243.html
Путин обсудит с правительством тему паводков
Путин обсудит с правительством тему паводков - РИА Новости, 17.04.2024
Путин обсудит с правительством тему паводков
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с кабмином планирует обсудить тему паводков, докладывать будут глава МЧС Александр Куренков, глава Минстроя... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:52
2024-04-17T12:52
политика
россия
оренбургская область
курганская область
дмитрий песков
александр куренков (мчс)
ирек файзуллин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с кабмином планирует обсудить тему паводков, докладывать будут глава МЧС Александр Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин и руководители регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков рассказал журналистам, что совещание с членами правительства ожидается в течение полутора-двух часов. "Профильная тема - будут доклады (главы Минцифры РФ Максута) Шадаева и (председателя Банка России Эльвиры) Набиуллиной о внедрении отечественного программного обеспечения в секторах экономики", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что на совещании будут рассмотрены также текущие вопросы. "Во главе которых тоже, естественно, будет стоять тема паводков. На месте будут Куренков, Файзуллин, будут также с ними на связи с президентом и (губернатор Оренбургской области Денис) Паслер, и (губернатор Курганской области Вадим) Шумков, и (губернатор Тюменской области Александр) Моор", - сказал Песков. Он добавил, что другие оперативные вопросы также будут обсуждаться на совещании. "Далее президент продолжит рабочими встречами, которые будут уже носить непубличный характер", - заключил он.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938386166.html
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политика, россия, оренбургская область, курганская область, дмитрий песков, александр куренков (мчс), ирек файзуллин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Политика, Россия, Оренбургская область, Курганская область, Дмитрий Песков, Александр Куренков (МЧС), Ирек Файзуллин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Путин обсудит с правительством тему паводков

Путин на встрече с правительством обсудит паводки, доложат Куренков и Файзуллин

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с кабмином планирует обсудить тему паводков, докладывать будут глава МЧС Александр Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин и руководители регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал журналистам, что совещание с членами правительства ожидается в течение полутора-двух часов.
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"Профильная тема - будут доклады (главы Минцифры РФ Максута) Шадаева и (председателя Банка России Эльвиры) Набиуллиной о внедрении отечественного программного обеспечения в секторах экономики", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что на совещании будут рассмотрены также текущие вопросы.
«
"Во главе которых тоже, естественно, будет стоять тема паводков. На месте будут Куренков, Файзуллин, будут также с ними на связи с президентом и (губернатор Оренбургской области Денис) Паслер, и (губернатор Курганской области Вадим) Шумков, и (губернатор Тюменской области Александр) Моор", - сказал Песков.
Он добавил, что другие оперативные вопросы также будут обсуждаться на совещании.
"Далее президент продолжит рабочими встречами, которые будут уже носить непубличный характер", - заключил он.
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ПолитикаРоссияОренбургская областьКурганская областьДмитрий ПесковАлександр Куренков (МЧС)Ирек ФайзуллинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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