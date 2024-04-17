https://ria.ru/20240417/palestina-1940496865.html
СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ
СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2024
СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ
Совет Безопасности ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:43
2024-04-17T05:43
2024-04-17T05:59
в мире
оон
совет безопасности оон
палестина
ссср
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на несколько дипломатических источников."Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединенных Наций", — передает агентство.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html
палестина
ссср
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, совет безопасности оон, палестина, ссср, израиль
В мире, ООН, Совет Безопасности ООН, Палестина, СССР, Израиль
СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ
AFP: Совбез ООН проголосует в четверг по поводу членства Палестины в организации