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СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2024
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05:43 17.04.2024 (обновлено: 05:59 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/palestina-1940496865.html
СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ
СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2024
СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ
Совет Безопасности ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:43
2024-04-17T05:59
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на несколько дипломатических источников."Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединенных Наций", — передает агентство.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html
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В мире, ООН, Совет Безопасности ООН, Палестина, СССР, Израиль
СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ

AFP: Совбез ООН проголосует в четверг по поводу членства Палестины в организации

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Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на несколько дипломатических источников.
"Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединенных Наций", — передает агентство.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
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