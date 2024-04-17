https://ria.ru/20240417/palestina-1940496865.html

СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ

СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2024

СБ ООН проголосует по вопросу членства Палестины в организации, пишут СМИ

Совет Безопасности ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T05:43

2024-04-17T05:43

2024-04-17T05:59

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на несколько дипломатических источников."Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединенных Наций", — передает агентство.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240416/konflikt-1915630213.html

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в мире, оон, совет безопасности оон, палестина, ссср, израиль