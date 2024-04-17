Москвичей предупредили об обильных осадках в четверг и пятницу
На Москву с четверга по пятницу обрушится 2/3 месячной нормы осадков
© Виталий АньковПоследствия сильного ливня
© Виталий Аньков
Последствия сильного ливня . Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На Москву с середины четверга до утра пятницы обрушится 2/3 месячной нормы осадков, а показания барометров рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В четверг столичный регион постепенно накроет теплый атмосферный фронт, связанный с южным циклоном, из-за чего после ночной "передышки" небо вновь нахмурится, и во второй половине дня, ближе к вечеру, начнутся обложные дожди – выпадет 5 миллиметров осадков, что ограничит приток лучистой энергии солнца отметкой на термометре плюс 10", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в ночь на пятницу дожди приобретут интенсивный ливневый характер, до утра, когда город окажется почти в самом центре атмосферного вихря балканского происхождения по имени "Гори", на Москву обрушится еще 20 миллиметров аномальной небесной влаги – дождь будет лить стеной.
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"Таким образом, в период с 15.00 18 апреля до 9.00 19 апреля в осадкомер города попадет до 68% от месячной нормы. Кроме того, в это время показания барометров рухнут на 12 единиц, и атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба", - добавил он.
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