https://ria.ru/20240417/osadki-1940685269.html

Москвичей предупредили об обильных осадках в четверг и пятницу

Москвичей предупредили об обильных осадках в четверг и пятницу - РИА Новости, 17.04.2024

Москвичей предупредили об обильных осадках в четверг и пятницу

На Москву с середины четверга до утра пятницы обрушится 2/3 месячной нормы осадков, а показания барометров рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, сообщил... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T23:44

2024-04-17T23:44

2024-04-17T23:44

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. На Москву с середины четверга до утра пятницы обрушится 2/3 месячной нормы осадков, а показания барометров рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг столичный регион постепенно накроет теплый атмосферный фронт, связанный с южным циклоном, из-за чего после ночной "передышки" небо вновь нахмурится, и во второй половине дня, ближе к вечеру, начнутся обложные дожди – выпадет 5 миллиметров осадков, что ограничит приток лучистой энергии солнца отметкой на термометре плюс 10", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в ночь на пятницу дожди приобретут интенсивный ливневый характер, до утра, когда город окажется почти в самом центре атмосферного вихря балканского происхождения по имени "Гори", на Москву обрушится еще 20 миллиметров аномальной небесной влаги – дождь будет лить стеной. "Таким образом, в период с 15.00 18 апреля до 9.00 19 апреля в осадкомер города попадет до 68% от месячной нормы. Кроме того, в это время показания барометров рухнут на 12 единиц, и атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба", - добавил он.

https://ria.ru/20240417/shtorm-1940682853.html

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общество, москва, евгений тишковец