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В новотроицкий ПВР привезли собак и кошек из Орска - РИА Новости, 17.04.2024
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12:13 17.04.2024 (обновлено: 12:37 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/orsk-1940545486.html
В новотроицкий ПВР привезли собак и кошек из Орска
В новотроицкий ПВР привезли собак и кошек из Орска - РИА Новости, 17.04.2024
В новотроицкий ПВР привезли собак и кошек из Орска
В новотроицкий пункт временного размещения (ПВР) животных, которых спасли из зоны затопления в Орске, привезли около 200 собак и 120 кошек, сообщила РИА Новости РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:13
2024-04-17T12:37
общество
орск
новотроицк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
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НОВОТРОИЦК (Оренбургская область), 17 апр - РИА Новости. В новотроицкий пункт временного размещения (ПВР) животных, которых спасли из зоны затопления в Орске, привезли около 200 собак и 120 кошек, сообщила РИА Новости координатор ПВР Татьяна Брындина. "Через нас прошло 200 собак и 120 кошек где-то. Их начали привозить с 6 апреля. В этот день нам дали это помещение, заброшенную базу, за полдня мы здесь хоть как-то что-то выгребли. Быстро все это сделали и уже вечером привезли собак первых самых", - рассказала Брындина. Она сообщила, что ПВР разместили в Новотроицке, потому что в Орске помещения не смогли предоставить. "Собак и кошек (первые дни - ред.) привозили волонтеры... А уже через три дня начали МЧС вытаскивать. То есть приехали пензенские ребята на понтоне большом и уже на нем вывозили", - рассказала координатор ПВР. Она уточнила, что животных уже почти не привозят. "Уже 60 собак и кошек забрали. И 30, наверное, на передержках дома. То есть они взяли с тем условием, что они будут передерживать, если хозяин найдется. Если не найдется, они их оставляют себе", - добавила Брындина. Координатор уточнила, что в ПВР есть и бродячих собаки, но большинство были с ошейниками и бирками. На клетках собак и кошек висят таблички с именами хозяев, если они нашлись, но не могут пока их забрать. По ее словам, волонтеры приезжают часто, некоторые из них специально взяли отпуск, чтобы помогать животным. "Да, вот ребята молодые после обучения, после техникумов приезжают вечером в основном. Утром, конечно, мало, потому что все работают... Люди приходят и между работой", - рассказала женщина. Координатор добавила, что пункт будет работать до конца апреля, это решение властей. Сейчас волонтеры ищут помещение, чтобы перевезти животных туда, если придется съехать.
https://ria.ru/20240408/sobaka-1938705091.html
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353
60
353
60
Новотроицкий пункт временного размещения животных, которых спасли из зоны затопления в Орске
В новотроицкий пункт временного размещения животных, которых спасли из зоны затопления в Орске, привезли около 200 собак и 120 кошек. Пункт будет работать до конца апреля, сообщила РИА Новости координатор.
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общество, орск, новотроицк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Общество, Орск, Новотроицк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске
В новотроицкий ПВР привезли собак и кошек из Орска

В новотроицкий ПВР привезли 200 собак и 120 кошек из затопленного Орска

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НОВОТРОИЦК (Оренбургская область), 17 апр - РИА Новости. В новотроицкий пункт временного размещения (ПВР) животных, которых спасли из зоны затопления в Орске, привезли около 200 собак и 120 кошек, сообщила РИА Новости координатор ПВР Татьяна Брындина.
"Через нас прошло 200 собак и 120 кошек где-то. Их начали привозить с 6 апреля. В этот день нам дали это помещение, заброшенную базу, за полдня мы здесь хоть как-то что-то выгребли. Быстро все это сделали и уже вечером привезли собак первых самых", - рассказала Брындина.
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Она сообщила, что ПВР разместили в Новотроицке, потому что в Орске помещения не смогли предоставить. "Собак и кошек (первые дни - ред.) привозили волонтеры... А уже через три дня начали МЧС вытаскивать. То есть приехали пензенские ребята на понтоне большом и уже на нем вывозили", - рассказала координатор ПВР.
Она уточнила, что животных уже почти не привозят. "Уже 60 собак и кошек забрали. И 30, наверное, на передержках дома. То есть они взяли с тем условием, что они будут передерживать, если хозяин найдется. Если не найдется, они их оставляют себе", - добавила Брындина.
Координатор уточнила, что в ПВР есть и бродячих собаки, но большинство были с ошейниками и бирками. На клетках собак и кошек висят таблички с именами хозяев, если они нашлись, но не могут пока их забрать.
По ее словам, волонтеры приезжают часто, некоторые из них специально взяли отпуск, чтобы помогать животным. "Да, вот ребята молодые после обучения, после техникумов приезжают вечером в основном. Утром, конечно, мало, потому что все работают... Люди приходят и между работой", - рассказала женщина.
Координатор добавила, что пункт будет работать до конца апреля, это решение властей. Сейчас волонтеры ищут помещение, чтобы перевезти животных туда, если придется съехать.
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ОбществоОрскНовотроицкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Прорыв дамбы в Орске
 
 
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