https://ria.ru/20240417/orsk-1940514516.html
Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском
Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском - РИА Новости, 17.04.2024
Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском
Спасатели завершили частичную эвакуацию жителей поселка Тукай под Орском, где была опасность затопления после сообщения о переливе воды через дамбу в частном... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:41
2024-04-17T09:41
2024-04-17T09:41
происшествия
казахстан
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Спасатели завершили частичную эвакуацию жителей поселка Тукай под Орском, где была опасность затопления после сообщения о переливе воды через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ранее мэрия Орска сообщала, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, и вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай, есть угроза подтопления поселка Тукай. Позже была объявлена превентивная эвакуация жителей. "В посёлке Тукай накануне проводилась частичная эвакуация силами администрации муниципального образования. В данный момент эвакуация завершена. Сотрудники МЧС России на месте осуществляли мониторинг в течение суток, включая ночь. Уровень воды в ближайшем водоеме упал на 15 сантиметров", - пояснили журналистам в ведомстве. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском
В орском поселке Тукай, где была угроза подтопления, завершили эвакуацию жителей