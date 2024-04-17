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Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском - РИА Новости, 17.04.2024
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09:41 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/orsk-1940514516.html
Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском
Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском - РИА Новости, 17.04.2024
Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском
Спасатели завершили частичную эвакуацию жителей поселка Тукай под Орском, где была опасность затопления после сообщения о переливе воды через дамбу в частном... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T09:41
2024-04-17T09:41
происшествия
казахстан
орск
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Спасатели завершили частичную эвакуацию жителей поселка Тукай под Орском, где была опасность затопления после сообщения о переливе воды через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ранее мэрия Орска сообщала, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, и вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай, есть угроза подтопления поселка Тукай. Позже была объявлена превентивная эвакуация жителей. "В посёлке Тукай накануне проводилась частичная эвакуация силами администрации муниципального образования. В данный момент эвакуация завершена. Сотрудники МЧС России на месте осуществляли мониторинг в течение суток, включая ночь. Уровень воды в ближайшем водоеме упал на 15 сантиметров", - пояснили журналистам в ведомстве. -0-
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казахстан
орск
оренбургская область
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происшествия, казахстан, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Казахстан, Орск, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске
Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском

В орском поселке Тукай, где была угроза подтопления, завершили эвакуацию жителей

© РИА НовостиКумакский водозабор в Орске
Кумакский водозабор в Орске
© РИА Новости
Кумакский водозабор в Орске. Архивное фото
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Спасатели завершили частичную эвакуацию жителей поселка Тукай под Орском, где была опасность затопления после сообщения о переливе воды через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
Ранее мэрия Орска сообщала, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, и вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай, есть угроза подтопления поселка Тукай. Позже была объявлена превентивная эвакуация жителей.
"В посёлке Тукай накануне проводилась частичная эвакуация силами администрации муниципального образования. В данный момент эвакуация завершена. Сотрудники МЧС России на месте осуществляли мониторинг в течение суток, включая ночь. Уровень воды в ближайшем водоеме упал на 15 сантиметров", - пояснили журналистам в ведомстве. -0-
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ПроисшествияКазахстанОрскОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Прорыв дамбы в Орске
 
 
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