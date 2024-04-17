https://ria.ru/20240417/orsk-1940514516.html

Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском

Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском - РИА Новости, 17.04.2024

Спасатели завершили эвакуацию жителей поселка под Орском

Спасатели завершили частичную эвакуацию жителей поселка Тукай под Орском, где была опасность затопления после сообщения о переливе воды через дамбу в частном... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:41

2024-04-17T09:41

2024-04-17T09:41

происшествия

казахстан

орск

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

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УФА, 17 апр – РИА Новости. Спасатели завершили частичную эвакуацию жителей поселка Тукай под Орском, где была опасность затопления после сообщения о переливе воды через дамбу в частном водохранилище на границе с Казахстаном, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ранее мэрия Орска сообщала, что на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, и вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай, есть угроза подтопления поселка Тукай. Позже была объявлена превентивная эвакуация жителей. "В посёлке Тукай накануне проводилась частичная эвакуация силами администрации муниципального образования. В данный момент эвакуация завершена. Сотрудники МЧС России на месте осуществляли мониторинг в течение суток, включая ночь. Уровень воды в ближайшем водоеме упал на 15 сантиметров", - пояснили журналистам в ведомстве. -0-

https://ria.ru/20240416/orsk-1940324944.html

казахстан

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, казахстан, орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске