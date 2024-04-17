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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
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18:55 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/orenburg-1940641624.html
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, опасный уровень еще превышен, сообщает мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:55
2024-04-17T18:55
оренбург
оренбургский район
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, опасный уровень еще превышен, сообщает мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. "Уровень воды в Урале у Оренбурга - 1090 сантиметра, опасный уровень превышен на 160 сантиметров. Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы составил 858 сантиметра, опасный уровень - 870 сантиметров", - говорится в сообщении.
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оренбург, оренбургский район, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Оренбургский район, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров

Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился, но остается выше опасного уровня

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазлившаяся река Урал в Оренбурге
Разлившаяся река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Разлившаяся река Урал в Оренбурге
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, опасный уровень еще превышен, сообщает мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале.
"Уровень воды в Урале у Оренбурга - 1090 сантиметра, опасный уровень превышен на 160 сантиметров. Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы составил 858 сантиметра, опасный уровень - 870 сантиметров", - говорится в сообщении.
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