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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, опасный уровень еще превышен, сообщает мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T18:55
2024-04-17T18:55
2024-04-17T18:55
оренбург
оренбургский район
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, опасный уровень еще превышен, сообщает мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. "Уровень воды в Урале у Оренбурга - 1090 сантиметра, опасный уровень превышен на 160 сантиметров. Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы составил 858 сантиметра, опасный уровень - 870 сантиметров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургский район, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбург, Оренбургский район, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров
Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился, но остается выше опасного уровня