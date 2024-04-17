https://ria.ru/20240417/orenburg-1940641624.html

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров - РИА Новости, 17.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, опасный уровень еще превышен, сообщает мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T18:55

2024-04-17T18:55

2024-04-17T18:55

оренбург

оренбургский район

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939268106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eaf547568af39116e534bbcdfe489cd.jpg

УФА, 17 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1090 сантиметров, опасный уровень еще превышен, сообщает мэрия Оренбургского района в своем Telegram-канале. "Уровень воды в Урале у Оренбурга - 1090 сантиметра, опасный уровень превышен на 160 сантиметров. Уровень воды в Сакмаре у Татарской Каргалы составил 858 сантиметра, опасный уровень - 870 сантиметров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

оренбург

оренбургский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбург, оренбургский район, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия