Рейтинг@Mail.ru
По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщило подполье - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 17.04.2024 (обновлено: 11:21 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/odessa-1940532060.html
По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщило подполье
По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщило подполье - РИА Новости, 17.04.2024
По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщило подполье
Удар нанесен по инфраструктуре порта в районе Одессы, дороги оцеплены, пропускают только "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:15
2024-04-17T11:21
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898636490_0:174:2000:1299_1920x0_80_0_0_f3eca205435e8ae025648997df5cb1cd.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Удар нанесен по инфраструктуре порта в районе Одессы, дороги оцеплены, пропускают только "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесса прилет. В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени", - сказал Лебедев. Он добавил, что конкретных данных по поводу удара нет, однако дороги в сторону порта и набережной оцеплены, а пропускают только "скорые".Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240331/odessa-1936946799.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898636490_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_df9e896607450f8bdd5bd61445069970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, в мире, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: по инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар

© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
Пожарные в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Удар нанесен по инфраструктуре порта в районе Одессы, дороги оцеплены, пропускают только "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесса прилет. В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени", - сказал Лебедев. Он добавил, что конкретных данных по поводу удара нет, однако дороги в сторону порта и набережной оцеплены, а пропускают только "скорые".
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России
31 марта, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала