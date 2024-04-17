https://ria.ru/20240417/odessa-1940532060.html

По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщило подполье

По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщило подполье - РИА Новости, 17.04.2024

По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщило подполье

Удар нанесен по инфраструктуре порта в районе Одессы, дороги оцеплены, пропускают только "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:15

2024-04-17T11:15

2024-04-17T11:21

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украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Удар нанесен по инфраструктуре порта в районе Одессы, дороги оцеплены, пропускают только "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесса прилет. В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени", - сказал Лебедев. Он добавил, что конкретных данных по поводу удара нет, однако дороги в сторону порта и набережной оцеплены, а пропускают только "скорые".Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240331/odessa-1936946799.html

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Кирилл Волков

одесса, в мире, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина