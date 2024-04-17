https://ria.ru/20240417/obstrel-1940607666.html
При обстреле Авдеевки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Авдеевки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.04.2024
При обстреле Авдеевки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:17
2024-04-17T16:17
2024-04-17T16:17
авдеевка
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сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Авдеевки со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 17 апреля по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Авдеевка: - по улице Красной ранен мужчина 1951 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 11.30 ВСУ открыли огонь по Авдеевке, выпустив по населенному пункту три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240417/obstrel-1940586615.html
https://ria.ru/20240220/avdeevke-1928405798.html
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РИА Новости
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авдеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
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При обстреле Авдеевки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Авдеевки со стороны ВСУ ранен мужчина 1951 года