https://ria.ru/20240417/obstrel-1940586615.html

После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек

После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 17.04.2024

После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб и четверо ранены после обстрела украинскими войсками города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:55

2024-04-17T14:55

2024-04-17T15:09

специальная военная операция на украине

происшествия

каховка

херсонская область

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены после обстрела украинскими войсками города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека. Ещё четыре местных жителя получили ранения и сейчас находятся в больнице", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в Новой Каховке от обстрелов поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240414/saldo-1939942696.html

https://ria.ru/20240416/infrastruktura-1940302710.html

каховка

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, каховка, херсонская область , россия, владимир сальдо