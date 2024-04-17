https://ria.ru/20240417/obstrel-1940586615.html
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 17.04.2024
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб и четверо ранены после обстрела украинскими войсками города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:55
2024-04-17T14:55
2024-04-17T15:09
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены после обстрела украинскими войсками города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека. Ещё четыре местных жителя получили ранения и сейчас находятся в больнице", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в Новой Каховке от обстрелов поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каховка, херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек, еще четверо ранены