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После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 17.04.2024 (обновлено: 15:09 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/obstrel-1940586615.html
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 17.04.2024
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб и четверо ранены после обстрела украинскими войсками города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:55
2024-04-17T15:09
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
херсонская область
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены после обстрела украинскими войсками города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека. Ещё четыре местных жителя получили ранения и сейчас находятся в больнице", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в Новой Каховке от обстрелов поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240414/saldo-1939942696.html
https://ria.ru/20240416/infrastruktura-1940302710.html
каховка
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происшествия, каховка, херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек

После обстрела Каховки со стороны ВСУ погиб человек, еще четверо ранены

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены после обстрела украинскими войсками города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Обстрелы гражданских объектов Каховки со стороны киевских боевиков привели к гибели одного человека. Ещё четыре местных жителя получили ранения и сейчас находятся в больнице", - написал Сальдо.
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Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области
14 апреля, 12:10
При этом, по его словам, в Новой Каховке от обстрелов поврежден газопровод, без газа остались 22 абонента.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховкаХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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