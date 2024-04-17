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Совфед одобрил закон о штрафах за несоблюдение требований к навозу - РИА Новости, 17.04.2024
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11:57 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/navoz-1940542358.html
Совфед одобрил закон о штрафах за несоблюдение требований к навозу
Совфед одобрил закон о штрафах за несоблюдение требований к навозу - РИА Новости, 17.04.2024
Совфед одобрил закон о штрафах за несоблюдение требований к навозу
Сенаторы одобрили закон об установлении административной ответственности за несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства, включая... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:57
2024-04-17T11:57
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об установлении административной ответственности за несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства, включая навоз и помет. Под побочными продуктами животноводства сейчас понимаются вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку, стоки, и используемые в сельскохозяйственном производстве. За несоблюдение требований при их хранении, перевозке, обработке, переработке и реализации закон устанавливает штраф для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц предлагается приостановление их деятельности на срок до 90 суток. В случае повторного нарушения в течение года штраф для должностных лиц вырастает до 40-50 тысяч рублей, ИП - до 60-70 тысяч рублей, юрлиц – до 350-450 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц сохраняется возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток. Одновременно законопроект наделяет органы федерального государственного ветеринарного надзора правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства. Документом уточняется, что действие или бездействие, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица штраф составит от 80 тысяч до 90 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц - от 500 тысяч до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также Роспотребнадзор будет рассматривать дела, связанные с административным нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. -0-
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Совет Федерации РФ, Россия, Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за несоблюдение требований к навозу

СФ одобрил закон об ответственности за несоблюдение требований к навозу и помету

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об установлении административной ответственности за несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства, включая навоз и помет.
Под побочными продуктами животноводства сейчас понимаются вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, подстилку, стоки, и используемые в сельскохозяйственном производстве.
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В Госдуме одобрили проект о штрафах за неправильное обращение с навозом
25 марта, 11:20
За несоблюдение требований при их хранении, перевозке, обработке, переработке и реализации закон устанавливает штраф для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания для ИП и юрлиц предлагается приостановление их деятельности на срок до 90 суток.
В случае повторного нарушения в течение года штраф для должностных лиц вырастает до 40-50 тысяч рублей, ИП - до 60-70 тысяч рублей, юрлиц – до 350-450 тысяч рублей. При этом для ИП и юрлиц сохраняется возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Одновременно законопроект наделяет органы федерального государственного ветеринарного надзора правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства.
Документом уточняется, что действие или бездействие, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица штраф составит от 80 тысяч до 90 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц - от 500 тысяч до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также Роспотребнадзор будет рассматривать дела, связанные с административным нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. -0-
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