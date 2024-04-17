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Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений - РИА Новости, 17.04.2024
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16:12 17.04.2024 (обновлено: 16:13 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/navodneniya-1940606397.html
Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений
Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений - РИА Новости, 17.04.2024
Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений
Метеослужбы Румынии и Молдавии выпустили предупреждения о рисках наводнений в отдельных районах из-за прогнозируемых сильных ливней. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:12
2024-04-17T16:13
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Метеослужбы Румынии и Молдавии выпустили предупреждения о рисках наводнений в отдельных районах из-за прогнозируемых сильных ливней. "В связи с прогнозируемыми осадками и таянием снежного слоя в высокогорной зоне объявлен желтый код метеопредупреждения о наводнениях с возможным выходом рек из берегов в шести уездах страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте национального института гидрологии Румынии. Предупреждение действует для жителей уездов Марамуреш, Бистрица-Нэсэуд, Горж, Сибиу, Вылча и Арджеш. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии также объявила о рисках наводнений в северных районах страны. "В период с 17 по 21 апреля из-за ожидающихся сильных дождей в ближайшие дни, уровень воды в малых реках может вырасти от 1,5 до 2,5 метров. Также ожидается увеличение объема сброса воды из Днестровского водохранилища - это может вызвать локальные наводнения", - отмечают молдавские синоптики. Власти обеих стран полагают, что необходимости эвакуировать местных жителей из потенциально опасных районов пока нет.
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в мире, румыния, молдавия
В мире, Румыния, Молдавия
Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений

Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений из-за ливней

CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / view.from.city.gates.terraceВид на одну из улиц Кишинева, Молдавия
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / view.from.city.gates.terrace
Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Метеослужбы Румынии и Молдавии выпустили предупреждения о рисках наводнений в отдельных районах из-за прогнозируемых сильных ливней.
«
"В связи с прогнозируемыми осадками и таянием снежного слоя в высокогорной зоне объявлен желтый код метеопредупреждения о наводнениях с возможным выходом рек из берегов в шести уездах страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте национального института гидрологии Румынии.
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Предупреждение действует для жителей уездов Марамуреш, Бистрица-Нэсэуд, Горж, Сибиу, Вылча и Арджеш.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии также объявила о рисках наводнений в северных районах страны. "В период с 17 по 21 апреля из-за ожидающихся сильных дождей в ближайшие дни, уровень воды в малых реках может вырасти от 1,5 до 2,5 метров. Также ожидается увеличение объема сброса воды из Днестровского водохранилища - это может вызвать локальные наводнения", - отмечают молдавские синоптики.
Власти обеих стран полагают, что необходимости эвакуировать местных жителей из потенциально опасных районов пока нет.
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