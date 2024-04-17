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Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся выше критической отметки - РИА Новости, 17.04.2024
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19:33 17.04.2024 (обновлено: 19:37 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940650335.html
Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся выше критической отметки
Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся выше критической отметки - РИА Новости, 17.04.2024
Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся выше критической отметки
Уровень реки Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 8 сантиметров и составил 892... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:33
2024-04-17T19:37
происшествия
ишим
тюменская область
казанский район
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 8 сантиметров и составил 892 сантиметра, что выше критической отметки на 92 сантиметра. Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка критериев опасного явления (ОЯ) "половодье" достиг 16 апреля, на 08.00 (6.00 мск) вторника уровень воды составил 808 сантиметров над нулём поста (уровень ОЯ - 800 см). Утром в среду, по данным гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС, уровень воды на этом участке реки достиг 884 сантиметров, поднявшись за сутки 76 сантиметров. На посту в городе Ишиме на 20.00 (18.00 мск) среды уровень воды в реке с утра поднялся на 24 сантиметра — до 418 (критическая 850), в селе Абатском вода прибыла на 10 сантиметров - до 477 (960) сантиметров, у села Викулово - на 20 сантиметров и достигла отметки в 377 (критическая 1000) сантиметров. Докладывая президенту о ситуации с паводком в регионе, губернатор Моор в среду сообщил, что по Казанскому району уровень воды в реке Ишим прогнозируется в пределах 10 метров. К ночи в селе Казанском гребень дамбы будет заложен мешками на высоту до 11 метров. Эвакуация населения из зоны возможного затопления была объявлена заранее. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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ишим
тюменская область
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происшествия, ишим, тюменская область, казанский район, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим, Тюменская область, Казанский район, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся выше критической отметки

Уровень воды в реке Ишим у тюменской Ильинки поднялся на 8 см и достиг 892 см

© Администрация г. Ишима/TelegramРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© Администрация г. Ишима/Telegram
Река Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 17 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим у села Ильинка Казанского района Тюменской области, по данным на 20.00 (18.00 мск) среды, поднялся с утра на 8 сантиметров и составил 892 сантиметра, что выше критической отметки на 92 сантиметра.
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка критериев опасного явления (ОЯ) "половодье" достиг 16 апреля, на 08.00 (6.00 мск) вторника уровень воды составил 808 сантиметров над нулём поста (уровень ОЯ - 800 см). Утром в среду, по данным гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС, уровень воды на этом участке реки достиг 884 сантиметров, поднявшись за сутки 76 сантиметров.
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16 апреля, 08:00
На посту в городе Ишиме на 20.00 (18.00 мск) среды уровень воды в реке с утра поднялся на 24 сантиметра — до 418 (критическая 850), в селе Абатском вода прибыла на 10 сантиметров - до 477 (960) сантиметров, у села Викулово - на 20 сантиметров и достигла отметки в 377 (критическая 1000) сантиметров.
Докладывая президенту о ситуации с паводком в регионе, губернатор Моор в среду сообщил, что по Казанскому району уровень воды в реке Ишим прогнозируется в пределах 10 метров. К ночи в селе Казанском гребень дамбы будет заложен мешками на высоту до 11 метров. Эвакуация населения из зоны возможного затопления была объявлена заранее.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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