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Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды - РИА Новости, 17.04.2024
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17:37 17.04.2024 (обновлено: 18:09 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940630680.html
Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды
Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды - РИА Новости, 17.04.2024
Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды
Президент России Владимир Путин напомнил губернатору Тюменской области Александру Моору, что предупреждал его о том, что вода в регионе может полнятся выше... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:37
2024-04-17T18:09
общество
тюменская область
россия
ишим
владимир путин
александр моор
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил губернатору Тюменской области Александру Моору, что предупреждал его о том, что вода в регионе может полнятся выше обычного уровня. "Александр Викторович, я вам говорил, что она (вода - ред.) может быть выше, чем обычно. Помните?" - сказал Путин губернатору Моору в ходе совещания с членами правительства РФ. Глава Тюменской области ответил, что в регионе готовились по поручению президента к приходу воды, поэтому подняли дамбы на дополнительных два метра. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт: паводок72.рф.
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общество, тюменская область, россия, ишим, владимир путин, александр моор, наводнения в россии — 2024
Общество, Тюменская область, Россия, Ишим, Владимир Путин, Александр Моор, Наводнения в России — 2024
Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды

Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды выше обычного

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил губернатору Тюменской области Александру Моору, что предупреждал его о том, что вода в регионе может полнятся выше обычного уровня.
«
"Александр Викторович, я вам говорил, что она (вода - ред.) может быть выше, чем обычно. Помните?" - сказал Путин губернатору Моору в ходе совещания с членами правительства РФ.
Глава Тюменской области ответил, что в регионе готовились по поручению президента к приходу воды, поэтому подняли дамбы на дополнительных два метра.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт: паводок72.рф.
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ОбществоТюменская областьРоссияИшимВладимир ПутинАлександр МоорНаводнения в России — 2024
 
 
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