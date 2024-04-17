Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды
Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды выше обычного
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил губернатору Тюменской области Александру Моору, что предупреждал его о том, что вода в регионе может полнятся выше обычного уровня.
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"Александр Викторович, я вам говорил, что она (вода - ред.) может быть выше, чем обычно. Помните?" - сказал Путин губернатору Моору в ходе совещания с членами правительства РФ.
Глава Тюменской области ответил, что в регионе готовились по поручению президента к приходу воды, поэтому подняли дамбы на дополнительных два метра.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт: паводок72.рф.