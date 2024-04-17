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Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды

Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды - РИА Новости, 17.04.2024

Путин напомнил Моору, что предупреждал его о повышении уровня воды

Президент России Владимир Путин напомнил губернатору Тюменской области Александру Моору, что предупреждал его о том, что вода в регионе может полнятся выше... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T17:37

2024-04-17T17:37

2024-04-17T18:09

общество

тюменская область

россия

ишим

владимир путин

александр моор

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил губернатору Тюменской области Александру Моору, что предупреждал его о том, что вода в регионе может полнятся выше обычного уровня. "Александр Викторович, я вам говорил, что она (вода - ред.) может быть выше, чем обычно. Помните?" - сказал Путин губернатору Моору в ходе совещания с членами правительства РФ. Глава Тюменской области ответил, что в регионе готовились по поручению президента к приходу воды, поэтому подняли дамбы на дополнительных два метра. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды прогнозируется на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер круглосуточной горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт: паводок72.рф.

https://ria.ru/20240416/damby-1940298385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, россия, ишим, владимир путин, александр моор, наводнения в россии — 2024