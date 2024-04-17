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В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя - РИА Новости, 17.04.2024
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07:12 17.04.2024 (обновлено: 07:47 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940500331.html
В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя
В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя - РИА Новости, 17.04.2024
В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя
Вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя в Кургане, уже подступает к школе, необходимо срочно эвакуироваться, сообщила в среду горадминистрация. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T07:12
2024-04-17T07:47
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
курганская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя в Кургане, уже подступает к школе, необходимо срочно эвакуироваться, сообщила в среду горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров). "Вниманию жителей микрорайона Тополя. Вода продолжает заходить в ваш микрорайон, уже подступает к школе. Эвакуируйтесь без промедления", - говорится в сообщении.Администрация просит забирать детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных, собрать вещи, документы, лекарства и срочно покинуть опасную зону."Автобусы стоят на остановке "Школа". Ближайший ПВР расположен в школе №23 в микрорайоне Увал, ул. Интернатовская, 46. Также вас готов принять ПВР на базе лицея №12 в микрорайоне Керамзитный, дом 11", - говорится в сообщении.Также продолжается эвакуация микрорайонов Челноково, близлежащих СНТ, микрорайонов Храпово и Затобольный. Вода перешла дорогу на Челноково, затоплено ряд СНТ, поясняет пресс-служба.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автодорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html
курган
тобол (река)
курганская область
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, курганская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Курганская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя

В Кургане вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя, подступает к школе

© Фото : пресс-служба администрации города КурганаПаводок в Кургане
Паводок в Кургане - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Кургана
Паводок в Кургане. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Вода продолжает прибывать в микрорайон Тополя в Кургане, уже подступает к школе, необходимо срочно эвакуироваться, сообщила в среду горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).
"Вниманию жителей микрорайона Тополя. Вода продолжает заходить в ваш микрорайон, уже подступает к школе. Эвакуируйтесь без промедления", - говорится в сообщении.
Администрация просит забирать детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных, собрать вещи, документы, лекарства и срочно покинуть опасную зону.
"Автобусы стоят на остановке "Школа". Ближайший ПВР расположен в школе №23 в микрорайоне Увал, ул. Интернатовская, 46. Также вас готов принять ПВР на базе лицея №12 в микрорайоне Керамзитный, дом 11", - говорится в сообщении.
Разлив реки Тобол в Кургане и окрестностях - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол
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Также продолжается эвакуация микрорайонов Челноково, близлежащих СНТ, микрорайонов Храпово и Затобольный. Вода перешла дорогу на Челноково, затоплено ряд СНТ, поясняет пресс-служба.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автодорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024Курганская областьРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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