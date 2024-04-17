https://ria.ru/20240417/natsbat-1940599187.html

В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата

В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата - РИА Новости, 17.04.2024

В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата

Участник запрещенного в РФ украинского добровольческого националистического батальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Херсонской области, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T15:45

2024-04-17T15:45

2024-04-17T15:46

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Участник запрещенного в РФ украинского добровольческого националистического батальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Херсонской области, сообщает региональное главное следственное управление СК РФ. "Задержан 66-летний житель села Новоалексеевка Генического района Херсонской области", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что мужчина добровольно вступил в ряды нацбата в декабре 2015 года, где агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем и участвовал в транспортной блокаде полуострова. "Своими действиями он наносил ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавал угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном формировании, противоречащем интересам РФ. Задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240327/verbovka-1936261000.html

https://ria.ru/20240305/zaderzhanie-1931155229.html

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф), украина