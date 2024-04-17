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В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата - РИА Новости, 17.04.2024
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15:45 17.04.2024 (обновлено: 15:46 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/natsbat-1940599187.html
В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата
В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата - РИА Новости, 17.04.2024
В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата
Участник запрещенного в РФ украинского добровольческого националистического батальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Херсонской области, сообщает... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:45
2024-04-17T15:46
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Участник запрещенного в РФ украинского добровольческого националистического батальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Херсонской области, сообщает региональное главное следственное управление СК РФ. "Задержан 66-летний житель села Новоалексеевка Генического района Херсонской области", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что мужчина добровольно вступил в ряды нацбата в декабре 2015 года, где агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем и участвовал в транспортной блокаде полуострова. "Своими действиями он наносил ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавал угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном формировании, противоречащем интересам РФ. Задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240327/verbovka-1936261000.html
https://ria.ru/20240305/zaderzhanie-1931155229.html
херсонская область
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безопасность, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата

В Херсонской области задержали боевика запрещенного нацбата имени Челебиджихана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Участник запрещенного в РФ украинского добровольческого националистического батальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Херсонской области, сообщает региональное главное следственное управление СК РФ.
"Задержан 66-летний житель села Новоалексеевка Генического района Херсонской области", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ
Задержанные в Ростове-на-Дону боевики пытались вербовать военных
27 марта, 20:54
Следствием установлено, что мужчина добровольно вступил в ряды нацбата в декабре 2015 года, где агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем и участвовал в транспортной блокаде полуострова. "Своими действиями он наносил ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавал угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об участии в вооруженном формировании, противоречащем интересам РФ. Задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
* Запрещенная в России террористическая организация
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5 марта, 10:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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