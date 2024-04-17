https://ria.ru/20240417/mvf-1940605895.html
В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США
В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США - РИА Новости, 17.04.2024
В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США
Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, следует из... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:11
2024-04-17T16:11
2024-04-17T16:21
экономика
сша
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_55fc7369b0752e633209478c4c819de6.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга США вырастет до 123,3% ВВП по сравнению с 122,1% в 2023 году. В 2025 году показатель увеличится еще сильнее и составит 126,6%, после чего продолжит расти и достигнет уровня 133,9% ВВП в 2029 году.
https://ria.ru/20231104/gosdolg-1907485437.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a4fc40d20cc2eb0cd3a620398809ca2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, мвф
В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США
МВФ: госдолг США в 2024 году превысит 123 процента ВВП страны
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга США вырастет до 123,3% ВВП по сравнению с 122,1% в 2023 году.
В 2025 году показатель увеличится еще сильнее и составит 126,6%, после чего продолжит расти и достигнет уровня 133,9% ВВП в 2029 году.