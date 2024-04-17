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В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США - РИА Новости, 17.04.2024
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16:11 17.04.2024 (обновлено: 16:21 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/mvf-1940605895.html
В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США
В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США - РИА Новости, 17.04.2024
В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США
Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, следует из... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T16:11
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга США вырастет до 123,3% ВВП по сравнению с 122,1% в 2023 году. В 2025 году показатель увеличится еще сильнее и составит 126,6%, после чего продолжит расти и достигнет уровня 133,9% ВВП в 2029 году.
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экономика, сша, мвф
Экономика, США, МВФ
В МВФ спрогнозировали высокий рост госдолга США

МВФ: госдолг США в 2024 году превысит 123 процента ВВП страны

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг возле здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госдолг США в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет, дойдя до уровня почти 134% в 2029 году, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно опубликованному в среду документу, в 2024 году общий объем госдолга США вырастет до 123,3% ВВП по сравнению с 122,1% в 2023 году.
В 2025 году показатель увеличится еще сильнее и составит 126,6%, после чего продолжит расти и достигнет уровня 133,9% ВВП в 2029 году.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Силуанов объяснил высокий госдолг США
4 ноября 2023, 18:59
 
ЭкономикаСШАМВФ
 
 
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