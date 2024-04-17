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Колокольцев поблагодарил ветеранов МВД за участие в спецоперации
Колокольцев поблагодарил ветеранов МВД за участие в спецоперации - РИА Новости, 17.04.2024
Колокольцев поблагодарил ветеранов МВД за участие в спецоперации
Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил ветеранов ведомства с их профессиональным праздником и поблагодарил за участие в специальной военной операции в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T00:59
2024-04-17T00:59
2024-04-17T00:59
общество
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил ветеранов ведомства с их профессиональным праздником и поблагодарил за участие в специальной военной операции в качестве добровольцев, соответствующее поздравление опубликовано на сайте МВД. "Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с днем ветерана органов внутренних дел. Слова особой признательности хочу адресовать ветеранам, которые в качестве добровольцев участвуют в специальной военной операции, проявляя мужество и героизм. Вы всегда чувствовали свою ответственность за судьбу отечества и сейчас не остались в стороне", - говорится в сообщении. Колокольцев отметил, что ветераны МВД России являются примером добросовестного отношения к избранному делу и нравственным ориентиром для молодого поколения полицейских. Кроме того, их высокие профессиональные достижения стали надежной основой для развития ведомства.
https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html
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общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев поблагодарил ветеранов МВД за участие в спецоперации
Глава МВД Колокольцев поблагодарил ветеранов ведомства за участие в спецоперации