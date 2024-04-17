https://ria.ru/20240417/moskva-1940537393.html
Бирюков: территории возле вокзала Щербинка благоустроят в ТиНАО в Москве
Бирюков: территории возле вокзала Щербинка благоустроят в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 17.04.2024
Бирюков: территории возле вокзала Щербинка благоустроят в ТиНАО в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут благоустройство территорий возле городского вокзала Щербинка МЦД-2 в ТиНАО, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:35
2024-04-17T11:35
2024-04-17T11:35
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут благоустройство территорий возле городского вокзала Щербинка МЦД-2 в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность этого объекта, сделать удобные пешеходные маршруты и автомобильные подъезды. В границы работ войдут участки улиц Новостроевская, Железнодорожная, Пушкинская и 40 лет Октября, Остафьевского шоссе и Бутовского тупика. Возле городского вокзала Щербинка располагается железнодорожный испытательный полигон, где тестируют все современные модели поездов. Поэтому проект был разработан с учетом этой особенности", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В рамках работ обустроим новые пешеходные маршруты, заменим покрытия на существующих тротуарах и проезжей части, разобьем газон, нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения. Обновим уличные фонари, установим современные остановочные павильоны. Перекресток улиц Железнодорожная и Юбилейная планируем сделать круговым для удобства движения автобусов и транспорта. На месте стихийной парковки со стороны Бутовского тупика появится перехватывающая плоскостная парковка на 53 машино-места", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустройство территории, прилегающей к городскому вокзалу Щербинка, планируется начать в апреле и завершить до конца этого года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, щербинка, тинао, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Щербинка, ТиНАО, Петр Бирюков
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут благоустройство территорий возле городского вокзала Щербинка МЦД-2 в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность этого объекта, сделать удобные пешеходные маршруты и автомобильные подъезды. В границы работ войдут участки улиц Новостроевская, Железнодорожная, Пушкинская и 40 лет Октября, Остафьевского шоссе и Бутовского тупика. Возле городского вокзала Щербинка располагается железнодорожный испытательный полигон, где тестируют все современные модели поездов. Поэтому проект был разработан с учетом этой особенности", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"В рамках работ обустроим новые пешеходные маршруты, заменим покрытия на существующих тротуарах и проезжей части, разобьем газон, нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения. Обновим уличные фонари, установим современные остановочные павильоны. Перекресток улиц Железнодорожная и Юбилейная планируем сделать круговым для удобства движения автобусов и транспорта. На месте стихийной парковки со стороны Бутовского тупика появится перехватывающая плоскостная парковка на 53 машино-места", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустройство территории, прилегающей к городскому вокзалу Щербинка, планируется начать в апреле и завершить до конца этого года.