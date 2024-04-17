https://ria.ru/20240417/moskva-1940537393.html

Бирюков: территории возле вокзала Щербинка благоустроят в ТиНАО в Москве

Бирюков: территории возле вокзала Щербинка благоустроят в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 17.04.2024

Бирюков: территории возле вокзала Щербинка благоустроят в ТиНАО в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут благоустройство территорий возле городского вокзала Щербинка МЦД-2 в ТиНАО, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:35

2024-04-17T11:35

2024-04-17T11:35

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городское хозяйство москвы

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петр бирюков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут благоустройство территорий возле городского вокзала Щербинка МЦД-2 в ТиНАО, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача - улучшить пешеходную и транспортную доступность этого объекта, сделать удобные пешеходные маршруты и автомобильные подъезды. В границы работ войдут участки улиц Новостроевская, Железнодорожная, Пушкинская и 40 лет Октября, Остафьевского шоссе и Бутовского тупика. Возле городского вокзала Щербинка располагается железнодорожный испытательный полигон, где тестируют все современные модели поездов. Поэтому проект был разработан с учетом этой особенности", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "В рамках работ обустроим новые пешеходные маршруты, заменим покрытия на существующих тротуарах и проезжей части, разобьем газон, нерегулируемые пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения. Обновим уличные фонари, установим современные остановочные павильоны. Перекресток улиц Железнодорожная и Юбилейная планируем сделать круговым для удобства движения автобусов и транспорта. На месте стихийной парковки со стороны Бутовского тупика появится перехватывающая плоскостная парковка на 53 машино-места", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что благоустройство территории, прилегающей к городскому вокзалу Щербинка, планируется начать в апреле и завершить до конца этого года.

https://ria.ru/20240416/moskva-1940313526.html

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Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, щербинка, тинао, петр бирюков