https://ria.ru/20240417/moskva-1940439106.html

Ефимов: в Москве почти в 2,4 раза увеличился объем производства продуктов

Ефимов: в Москве почти в 2,4 раза увеличился объем производства продуктов - РИА Новости, 17.04.2024

Ефимов: в Москве почти в 2,4 раза увеличился объем производства продуктов

За первые два месяца текущего года московские промышленники стали больше выпускать продукцию мяса, рыбы, молока и др., рост составил 136%, если сравнивать с... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:06

2024-04-17T10:06

2024-04-17T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. За первые два месяца текущего года московские промышленники стали больше выпускать продукцию мяса, рыбы, молока и др., рост составил 136%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Московскую пищевую промышленность представляют более 290 предприятий, на которых работают свыше 60 тысяч человек. При поддержке города они активно наращивают производство – за два месяца 2024-го его объем вырос почти в 2,4 раза. Всего за этот период отгружено товаров почти на 117,4 миллиарда рублей – это на 20,6 процента превышает аналогичный период 2023 года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Внушительное увеличение выпуска зафиксировано в сфере молочного и хлебобулочного производства (+18,2% и +17,1%, соответственно). Также выросло и число отгруженной молочной продукции (+43%, до 14,5 миллиарда рублей). Кроме того, столичные промышленники отгрузили хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на 15,2 миллиарда. Данный показатель в 1,3 раза больше значений первых двух месяцев 2023 года.Столичные предприятия выпускают не только хлеб, мясные, рыбные, молочные продукты. В Москве производят масло, детское питание, а также диетическую и спортивную продукцию. Среди указанной продукции также зафиксирован рост производства. Так, московское производство здорового питания в прошлом году почти в 7,6 раза нарастило выпуск зерновых продуктов для завтрака. Другая столичная компания по итогам прошлого года увеличила выпуск полезных хлебобулочных изделий почти в два раза, до более чем 238 тысяч изделий. Предприятие занимается выпуском безглютенового хлеба, смесей для выпечки, а также готового теста.По словам министра правительства столицы, главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, на территории Москвы создается благоприятный инвестклимат, который способствует развитию всех видов компаний – от малых до крупных. Для столичных предпринимателей разработаны свыше 20 системных мер поддержки города. Так, для них доступны целевые займы и субсидии.Овчинский добавил, что в прошлом году столица продемонстрировала промышленникам рекордный объем льготных займов – свыше 1,2 миллиарда рублей. Данные деньги можно направить на покупку нового оборудования, расширение экспортной деятельности и внедрение новых высокотехнологичных решений.Столица является мегаполисом, где развито производство. В Москве ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промплощадок, где работают более 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых.Комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для российских промышленников и развитие производства, реализуется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что более 12 триллионов рублей составила прибыль свыше 10 тысяч крупных и средних предприятий Москвы, которые показали положительный финансовый результат по итогам прошлого года.

https://ria.ru/20240416/efimov-1940209211.html

https://ria.ru/20240416/zemlya-1940250187.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин