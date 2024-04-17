https://ria.ru/20240417/minyust-1940645546.html
Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО
Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 17.04.2024
Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО
Минюст РФ включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:09
2024-04-17T19:09
2024-04-17T19:09
россия
германия
украина
борис немцов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минюст РФ включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, сообщается на сайте министерства. "156. ... Center for Civil Liberties ("Центр Громадянських Свобод", "Общественная организация "Центр Гражданских Свобод") (Украина) 157. Boris Nemtsov Foundation for Freedom ("Фонд Бориса Немцова за Свободу") (ФРГ) 158. ... Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, "Фонд имени Фридриха Науманна за свободу") (Германия)", - говорится в перечне.
https://ria.ru/20240314/forum-1933049819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, германия, украина, борис немцов
Россия, Германия, Украина, Борис Немцов
Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО
Минюст включил немецкий "Фонд Немцова за свободу" в список нежелательных НПО