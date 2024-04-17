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Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 17.04.2024
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19:09 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/minyust-1940645546.html
Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО
Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 17.04.2024
Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО
Минюст РФ включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:09
2024-04-17T19:09
россия
германия
украина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минюст РФ включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, сообщается на сайте министерства. "156. ... Center for Civil Liberties ("Центр Громадянських Свобод", "Общественная организация "Центр Гражданских Свобод") (Украина) 157. Boris Nemtsov Foundation for Freedom ("Фонд Бориса Немцова за Свободу") (ФРГ) 158. ... Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, "Фонд имени Фридриха Науманна за свободу") (Германия)", - говорится в перечне.
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Россия, Германия, Украина, Борис Немцов
Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО

Минюст включил немецкий "Фонд Немцова за свободу" в список нежелательных НПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минюст РФ включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, сообщается на сайте министерства.
"156. ... Center for Civil Liberties ("Центр Громадянських Свобод", "Общественная организация "Центр Гражданских Свобод") (Украина) 157. Boris Nemtsov Foundation for Freedom ("Фонд Бориса Немцова за Свободу") (ФРГ) 158. ... Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, "Фонд имени Фридриха Науманна за свободу") (Германия)", - говорится в перечне.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России
14 марта, 19:55
 
РоссияГерманияУкраинаБорис Немцов
 
 
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