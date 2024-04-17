https://ria.ru/20240417/minyust-1940645546.html

Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО

Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО - РИА Новости, 17.04.2024

Минюст включил "Фонд Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО

Минюст РФ включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России,... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:09

2024-04-17T19:09

2024-04-17T19:09

россия

германия

украина

борис немцов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Минюст РФ включил немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, сообщается на сайте министерства. "156. ... Center for Civil Liberties ("Центр Громадянських Свобод", "Общественная организация "Центр Гражданских Свобод") (Украина) 157. Boris Nemtsov Foundation for Freedom ("Фонд Бориса Немцова за Свободу") (ФРГ) 158. ... Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Friedrich Naumann Foundation, "Фонд имени Фридриха Науманна за свободу") (Германия)", - говорится в перечне.

https://ria.ru/20240314/forum-1933049819.html

россия

германия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, украина, борис немцов