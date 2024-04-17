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В Калужской области упал метеозонд - РИА Новости, 17.04.2024
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17:14 17.04.2024 (обновлено: 17:32 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/meteozond-1940623013.html
В Калужской области упал метеозонд
В Калужской области упал метеозонд - РИА Новости, 17.04.2024
В Калужской области упал метеозонд
Метеозонд упал в Жуковском районе Калужской области, пострадавших нет, территорию оцепили и ждут взрывотехников, сообщили РИА Новости в ЕДДС района. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T17:14
2024-04-17T17:32
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Метеозонд упал в Жуковском районе Калужской области, пострадавших нет, территорию оцепили и ждут взрывотехников, сообщили РИА Новости в ЕДДС района."Метеозонд какой-то упал, да. По поводу взрывчатки мы не знаем, ожидают экспертов из Калуги. Людей отвели на безопасное расстояние, территорию оцепили. Пострадавших нет", - сказали в ЕДДС, отметив, что инцидент произошел в селе Некрасово.
https://ria.ru/20240417/bespilotnik-1940540962.html
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калужская область, происшествия
Калужская область, Происшествия
В Калужской области упал метеозонд

В Калужской области упал метеозонд, пострадавших нет

© пресс-служба администрации Тарусского района Метеозонд со взрывчатой в Тарусском районе Калужской области. Кадр видео
Метеозонд со взрывчатой в Тарусском районе Калужской области. Кадр видео
© пресс-служба администрации Тарусского района
Метеозонд со взрывчатой в Тарусском районе Калужской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Метеозонд упал в Жуковском районе Калужской области, пострадавших нет, территорию оцепили и ждут взрывотехников, сообщили РИА Новости в ЕДДС района.
"Метеозонд какой-то упал, да. По поводу взрывчатки мы не знаем, ожидают экспертов из Калуги. Людей отвели на безопасное расстояние, территорию оцепили. Пострадавших нет", - сказали в ЕДДС, отметив, что инцидент произошел в селе Некрасово.
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