https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html

Синоптик предсказал температурные рекорды в Москве летом

Синоптик предсказал температурные рекорды в Москве летом - РИА Новости, 17.04.2024

Синоптик предсказал температурные рекорды в Москве летом

Температура в Москве и других городах средней полосы России может подняться до 30 градусов в мае, однако вероятность того, что такой прогноз сбудется, сравнима... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T16:42

2024-04-17T16:42

2024-04-17T16:42

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Температура в Москве и других городах средней полосы России может подняться до 30 градусов в мае, однако вероятность того, что такой прогноз сбудется, сравнима со случайностью, сообщил в среду руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. "Что-то мне подсказывает, что вот эта свистопляска вверх-вниз будет продолжаться, и, полагаю, что есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае. Я исключаю только 1,2 и 9-е числа. Но здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Методы аналогов еще никто не отменял. Там тоже начало месяца было прохладное, а май 2007 года заканчивался с результатами 30-35 градусов", - сказал Шувалов на пресс-конференции в Москве. Он напомнил, что максимальное зафиксированное значение температуры для Москвы в мае составляет 33,2 градуса. Метеоролог также поделился подозрениями, что и в июне-июле температура в Москве будет достигать значений выше 30 градусов, а может и вовсе установить новые рекорды. Такие выводы он сделал на основании того, что для апреля уже на неделю сдвинулась дата, в которую наступали температуры выше 20 градусов. Если раньше такое отмечалось только 7-8 апреля, то в 2024 году произошло уже 2 апреля, пояснил Шувалов. "Сезонные прогнозы, к сожалению, имеют оправдываемость на уровне случайных. 60-65 процентов это в лучшем случае, если мы угадываем знак положительных или отрицательных отклонений от нормы на сезон… Поэтому у меня есть подозрения. Облечём в такую форму мой прогноз", - добавил он.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, погода