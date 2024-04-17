https://ria.ru/20240417/meteli-1940487576.html

МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях в Красноярском крае

МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях в Красноярском крае - РИА Новости, 17.04.2024

МЧС предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях в Красноярском крае

Метели и штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения на территории Красноярского края, предупреждает МЧС... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T02:52

2024-04-17T02:52

2024-04-17T02:52

россия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Метели и штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения на территории Красноярского края, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 17 апреля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Сибирском федеральном округе на территории юга Таймырского МР Красноярского края", - говорится в прогнозе. Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций могут стать метели, а также порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют знать и выполнять общие меры безопасности. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Если стихия застала на улице, следует стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. МЧС советует, кроме того, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940378341.html

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россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия