https://ria.ru/20240417/medvedev-1940523726.html

Медведев рассказал, кто стоит за протестами в Грузии

Медведев рассказал, кто стоит за протестами в Грузии - РИА Новости, 17.04.2024

Медведев рассказал, кто стоит за протестами в Грузии

Опытная и хорошо знакомая голливудская рука стоит за протестами из-за закона об иноагентах в Грузии, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T10:36

2024-04-17T10:36

2024-04-17T11:02

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опытная и хорошо знакомая голливудская рука стоит за протестами из-за закона об иноагентах в Грузии, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Дискуссии вокруг закона об иноагентах в Тбилиси перешли в сферу уличных стычек и весёлого грузинского мордобоя в парламенте. Тот, кто назовет подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука", - написал Медведев. "Главное, что не нравится "протестующим" в законе "О прозрачности иностранного влияния", который пытается принять парламент Грузии, – он, видите ли, "российская идея", а не западная инициатива", - подчеркнул Медведев.Российский политик добавил, что и за недовольством в адрес руководства Киргизии из-за закона, который обязывает НКО с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре, стоит злоба тех, кому не хотят подчиняться."Сплошной стон, окрики и угрозы с европейских и американских провластных помоек. А также вкрадчивые, но неприязненные обращения в адрес руководства этой страны. Как посмели? Кто позволил? Внутреннее дело государства? Безопасность, суверенитет, независимость? Нет, не слышали. Это не для вас… За всем этим – высокомерие и бессильная злоба тех, кому всё чаще дают прямой отпор и не желают подчиняться. Советам с подобострастием не внимают. Вмешательство – пресекают", - считает Медведев.Он отметил, что законы об иностранных агентах в Израиле, Венгрии, Австралии строже, чем во многих странах, но они не вызывают у Вашингтона и Брюсселя никаких претензий и осуждения."Законы об иноагентах действуют в целом ряде стран. В том же Израиле. Или (намного более строгие) в Венгрии или Австралии. Но в этих случаях Вашингтон и Брюссель тоже всё вполне устраивает. Никаких претензий и осуждения. В остальных случаях – проплаченные майданы, драки, давление, шантаж. И картинные истерики старшего германского колбасника, главного гинеколога Еврокомиссии и прочих подобных второсортных деятелей из американской обслуги", - написал Медведев.

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https://ria.ru/20240412/inoagent-1939720825.html

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940520091.html

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Варвара Скокшина

грузия, россия, тбилиси, дмитрий медведев, в мире