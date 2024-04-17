https://ria.ru/20240417/mask-1940685661.html

Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым - РИА Новости, 17.04.2024

Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

Поражение Украины в вооруженном конфликте с РФ было легко предсказуемым, заявил в среду американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T23:51

2024-04-17T23:51

2024-04-17T23:58

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Поражение Украины в вооруженном конфликте с РФ было легко предсказуемым, заявил в среду американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Таким образом Маск отреагировал на пост одного из пользователей, опубликованный в принадлежащей бизнесмену социальной сети X. Пользователь, в частности, выложил скриншот с двумя статьями влиятельного издания Politico, относящимися к разным этапам конфликта на Украине. Заголовок первой статьи гласит "Украина побеждает - и меняется", тогда как второй материал озаглавлен как "Украина движется к поражению". Свою публикацию пользователь снабдил комментарием "Как все начиналось и как все обстоит сейчас". "Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал", - прокомментировал его пост Маск. В ответном посте тот же пользователь выразил сожаление в связи с тем, что предпринимателя подвергли беспощадной критике в американских СМИ за столь точный прогноз. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240415/rossiya-1940059996.html

https://ria.ru/20240210/mask-1926542739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, украина, европа, илон маск, владимир путин, politico, нато