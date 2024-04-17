Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым
Маск: поражение Украины в конфликте с Россией было легко предсказуемым
© Соцсети миллиардераИлон Маск
© Соцсети миллиардера
Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Поражение Украины в вооруженном конфликте с РФ было легко предсказуемым, заявил в среду американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Таким образом Маск отреагировал на пост одного из пользователей, опубликованный в принадлежащей бизнесмену социальной сети X. Пользователь, в частности, выложил скриншот с двумя статьями влиятельного издания Politico, относящимися к разным этапам конфликта на Украине. Заголовок первой статьи гласит "Украина побеждает - и меняется", тогда как второй материал озаглавлен как "Украина движется к поражению". Свою публикацию пользователь снабдил комментарием "Как все начиналось и как все обстоит сейчас".
"Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал", - прокомментировал его пост Маск.
В ответном посте тот же пользователь выразил сожаление в связи с тем, что предпринимателя подвергли беспощадной критике в американских СМИ за столь точный прогноз.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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