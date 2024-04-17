https://ria.ru/20240417/marshenkulova-1940544365.html
Суд разрешил обыск в квартире автора Telegram-канала "Женская власть"
Суд разрешил обыск в квартире автора Telegram-канала "Женская власть" - РИА Новости, 17.04.2024
Суд разрешил обыск в квартире автора Telegram-канала "Женская власть"
Суд удовлетворил просьбу следствия об обыске в квартире автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма, сообщили... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:09
2024-04-17T12:09
2024-04-17T12:24
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владлен татарский
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Суд удовлетворил просьбу следствия об обыске в квартире автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Перовском суде Москвы. "Удовлетворено ходатайство о производстве обыска, не терпящего отлагательств", - сообщили в суде. Как следует из картотеки Перовского суда, ходатайство было удовлетворено 11 апреля. Маршенкулова обвиняется по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за высказывания о гибели военкора Владлена Татарского. МВД объявило ее в розыск. Она, предположительно, скрывается в Германии. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему эту статуэтку Дарья Трепова осуждена к 27 годам колонии.
https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html
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происшествия, москва, россия, германия, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова
Происшествия, Москва, Россия, Германия, Залина Маршенкулова, Владлен Татарский, Дарья Трепова
Суд разрешил обыск в квартире автора Telegram-канала "Женская власть"
Суд удовлетворил просьбу следствия об обыске в квартире Маршенкуловой
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Суд удовлетворил просьбу следствия об обыске в квартире автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Перовском суде Москвы.
«
"Удовлетворено ходатайство о производстве обыска, не терпящего отлагательств", - сообщили в суде.
Как следует из картотеки Перовского суда, ходатайство было удовлетворено 11 апреля.
Маршенкулова обвиняется по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за высказывания о гибели военкора Владлена Татарского. МВД объявило ее в розыск. Она, предположительно, скрывается в Германии.
Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему эту статуэтку Дарья Трепова осуждена к 27 годам колонии.