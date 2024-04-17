https://ria.ru/20240417/marshenkulova-1940544365.html

Суд разрешил обыск в квартире автора Telegram-канала "Женская власть"

Суд разрешил обыск в квартире автора Telegram-канала "Женская власть" - РИА Новости, 17.04.2024

Суд разрешил обыск в квартире автора Telegram-канала "Женская власть"

Суд удовлетворил просьбу следствия об обыске в квартире автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма, сообщили... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T12:09

2024-04-17T12:09

2024-04-17T12:24

происшествия

москва

россия

германия

залина маршенкулова

владлен татарский

дарья трепова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Суд удовлетворил просьбу следствия об обыске в квартире автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в Перовском суде Москвы. "Удовлетворено ходатайство о производстве обыска, не терпящего отлагательств", - сообщили в суде. Как следует из картотеки Перовского суда, ходатайство было удовлетворено 11 апреля. Маршенкулова обвиняется по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за высказывания о гибели военкора Владлена Татарского. МВД объявило ее в розыск. Она, предположительно, скрывается в Германии. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему эту статуэтку Дарья Трепова осуждена к 27 годам колонии.

https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html

москва

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, германия, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова