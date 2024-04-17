https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html

"Происходит массово": Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

"Происходит массово": Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 17.04.2024

"Происходит массово": Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Солдаты Вооруженных сил Украины сдаются в плен в большом количестве из-за тяжелого положения на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:44

2024-04-17T11:44

2024-04-17T12:29

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денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины сдаются в плен в большом количестве из-за тяжелого положения на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Есть много доказательств массовой сдачи в плен", — отметил он.По мнению Макгрегора, России удалось донести до украинских военных, что в плену с ними будут обращаться должным образом. По этой причине, добавил он, множество солдат ВСУ приняли такое решение вместо того, чтобы продолжать воевать и умирать за Украину."Русские, в противовес западной пропаганде, хорошо обращаются с теми, кто добровольно сдался. На самом деле там украинских солдат, наверное, кормят лучше и оказывают им лучшую медицинскую помощь, чем когда они были в рядах ВСУ", — резюмировал эксперт.На прошлой неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что командование ВСУ карает своих военных, желающих сдаться в плен. По его словам, для этого военное руководство противника прослушивает радиоканал "Волга", созданный ВС России для украинских пленных. Собеседник агентства добавил, что число взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось.

https://ria.ru/20240417/vagenknekht-1940520951.html

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в мире, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф