https://ria.ru/20240417/litva-1940495587.html
Литва возобновила закупки российского зерна
Литва возобновила закупки российского зерна - РИА Новости, 17.04.2024
Литва возобновила закупки российского зерна
Литва в феврале возобновила закупки зерна из России после перерыва на полгода, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:15
2024-04-17T05:15
2024-04-17T11:07
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Литва в феврале возобновила закупки зерна из России после перерыва на полгода, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Литва прекратила регулярный импорт зерна в мае 2023 года, а в июле того же года была последняя поставка. Первая с того времени поставка произошла в феврале — было ввезено 12,2 тысячи тонн на 1,95 миллиона евро. Одновременно нарастила импорт Латвия, которая в конце зимы купила у России 58,8 тысячи тонн зерна на десять миллионов евро против 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро месяцем ранее. В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро. При этом в марте Латвия запретила ввоз этой российской продукции, а ЕС опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на нее.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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литва, россия, латвия, евросоюз, в мире
Литва, Россия, Латвия, Евросоюз, В мире
Литва возобновила закупки российского зерна
Литва возобновила закупки российского зерна после перерыва на полгода