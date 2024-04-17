https://ria.ru/20240417/lgbt-1940506557.html

Число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пропагандой выросло за год в 12 раз

Число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пропагандой выросло за год в 12 раз - РИА Новости, 17.04.2024

Число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пропагандой выросло за год в 12 раз

Число заблокированных фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале этого года упало в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а страниц с... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:39

2024-04-17T08:39

2024-04-17T08:39

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число заблокированных фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале этого года упало в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а страниц с ЛГБТ*-пропагандой - выросло в 12 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. “Роскомнадзор подвел итоги работы по противодействию распространению запрещенной информации за первый квартал 2024 года. Удалено или заблокировано 22,3 тысячи фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале 2023 года, 6,3 тысячи - в первом квартале 2024 года… Удалено или заблокировано 1,3 тысячи страниц с пропагандой ЛГБТ*, педофилии и смены пола в первом квартале 2023 года, 15,4 тысячи - в первом квартале 2024 года”, - говорится в сообщении ведомства. Всего за первые три месяца этого года регулятор удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Так, количество удаленного или заблокированного контента с детской порнографией в первом квартале снизилось почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 9,1 тысячи. Число заблокированного пронаркотического контента за год упало с 38 тысяч до 27,2 тысячи. Более чем в 2,5 раза упало число заблокированного суицидального контента - 4,6 тысячи. Однако число заблокированного контента экстремистского и террористического характера за год увеличилось с 10,5 тысяч до 13,5 тысяч.* Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240318/klub-1934076895.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия