Рейтинг@Mail.ru
Число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пропагандой выросло за год в 12 раз - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/lgbt-1940506557.html
Число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пропагандой выросло за год в 12 раз
Число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пропагандой выросло за год в 12 раз - РИА Новости, 17.04.2024
Число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пропагандой выросло за год в 12 раз
Число заблокированных фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале этого года упало в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а страниц с... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:39
2024-04-17T08:39
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825652934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00b81572f1bf8fca6d85c40ec20b4bad.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число заблокированных фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале этого года упало в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а страниц с ЛГБТ*-пропагандой - выросло в 12 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. “Роскомнадзор подвел итоги работы по противодействию распространению запрещенной информации за первый квартал 2024 года. Удалено или заблокировано 22,3 тысячи фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале 2023 года, 6,3 тысячи - в первом квартале 2024 года… Удалено или заблокировано 1,3 тысячи страниц с пропагандой ЛГБТ*, педофилии и смены пола в первом квартале 2023 года, 15,4 тысячи - в первом квартале 2024 года”, - говорится в сообщении ведомства. Всего за первые три месяца этого года регулятор удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Так, количество удаленного или заблокированного контента с детской порнографией в первом квартале снизилось почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 9,1 тысячи. Число заблокированного пронаркотического контента за год упало с 38 тысяч до 27,2 тысячи. Более чем в 2,5 раза упало число заблокированного суицидального контента - 4,6 тысячи. Однако число заблокированного контента экстремистского и террористического характера за год увеличилось с 10,5 тысяч до 13,5 тысяч.* Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240318/klub-1934076895.html
https://ria.ru/20240209/duolingo-1926497158.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825652934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da773f8a7dd9d66b554b090c29d87796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Число заблокированных страниц с ЛГБТ*-пропагандой выросло за год в 12 раз

Число страниц с ЛГБТ*-пропагандой, заблокированных РКН, выросло за год в 12 раз

© Фото : Freepik / Racool_studioДевушка во время работы в интернете
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Фото : Freepik / Racool_studio
Девушка во время работы в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Число заблокированных фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале этого года упало в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а страниц с ЛГБТ*-пропагандой - выросло в 12 раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор подвел итоги работы по противодействию распространению запрещенной информации за первый квартал 2024 года. Удалено или заблокировано 22,3 тысячи фейков о Вооруженных силах РФ в первом квартале 2023 года, 6,3 тысячи - в первом квартале 2024 года… Удалено или заблокировано 1,3 тысячи страниц с пропагандой ЛГБТ*, педофилии и смены пола в первом квартале 2023 года, 15,4 тысячи - в первом квартале 2024 года”, - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ*
18 марта, 17:59
Всего за первые три месяца этого года регулятор удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.
Так, количество удаленного или заблокированного контента с детской порнографией в первом квартале снизилось почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 9,1 тысячи. Число заблокированного пронаркотического контента за год упало с 38 тысяч до 27,2 тысячи.
Более чем в 2,5 раза упало число заблокированного суицидального контента - 4,6 тысячи. Однако число заблокированного контента экстремистского и террористического характера за год увеличилось с 10,5 тысяч до 13,5 тысяч.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Роскомнадзор проверит приложение Duolingo на ЛГБТ*-пропаганду
9 февраля, 19:45
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала