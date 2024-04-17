https://ria.ru/20240417/lazareva-1940626967.html

Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой* об атаках БПЛА

Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой* об атаках БПЛА - РИА Новости, 18.04.2024

Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой* об атаках БПЛА

Прокурору Москвы поручено провести проверку иноагента Татьяны Лазаревой* из-за распространения в интернете противоправной информации с ее стороны, сообщается в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-17T17:27

2024-04-17T17:27

2024-04-18T00:51

москва

россия

татьяна лазарева

елена ямпольская

генеральная прокуратура рф

госдума рф

московская городская дума

происшествия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Прокурору Москвы поручено провести проверку иноагента Татьяны Лазаревой* из-за распространения в интернете противоправной информации с ее стороны, сообщается в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата Госдумы Елены Ямпольской, который она опубликовала в своем Telegram-канале. Ранее глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская просит Генпрокуратуру проверить телеведущую Татьяну Лазареву* по статье об оправдании терроризма за ее высказывания об атаках беспилотников на российские города. Она отмечала, что в интернете разошлось интервью Лазаревой*, в котором она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России. "С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах", - сказано в ответе Генеральной прокуратуры. Ранее Лазарева в соцсетях заявила о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. По утверждению Лазаревой*, она хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят". В Министерстве юстиции заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240125/lazareva-1923461023.html

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, татьяна лазарева, елена ямпольская, генеральная прокуратура рф, госдума рф, московская городская дума, происшествия