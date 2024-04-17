https://ria.ru/20240417/lazareva-1940626967.html
Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой* об атаках БПЛА
Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой* об атаках БПЛА - РИА Новости, 18.04.2024
Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой* об атаках БПЛА
Прокурору Москвы поручено провести проверку иноагента Татьяны Лазаревой* из-за распространения в интернете противоправной информации с ее стороны, сообщается в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-17T17:27
2024-04-17T17:27
2024-04-18T00:51
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россия
татьяна лазарева
елена ямпольская
генеральная прокуратура рф
госдума рф
московская городская дума
происшествия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Прокурору Москвы поручено провести проверку иноагента Татьяны Лазаревой* из-за распространения в интернете противоправной информации с ее стороны, сообщается в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата Госдумы Елены Ямпольской, который она опубликовала в своем Telegram-канале. Ранее глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская просит Генпрокуратуру проверить телеведущую Татьяну Лазареву* по статье об оправдании терроризма за ее высказывания об атаках беспилотников на российские города. Она отмечала, что в интернете разошлось интервью Лазаревой*, в котором она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России. "С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах", - сказано в ответе Генеральной прокуратуры. Ранее Лазарева в соцсетях заявила о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. По утверждению Лазаревой*, она хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят". В Министерстве юстиции заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240125/lazareva-1923461023.html
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, татьяна лазарева, елена ямпольская, генеральная прокуратура рф, госдума рф, московская городская дума, происшествия
Москва, Россия, Татьяна Лазарева, Елена Ямпольская, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Московская городская дума, Происшествия
Прокуратура Москвы проверит высказывания Лазаревой* об атаках БПЛА
Депутат Ямпольская: прокуратура изучит слова Лазаревой об ударах ВСУ по России
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Прокурору Москвы поручено провести проверку иноагента Татьяны Лазаревой* из-за распространения в интернете противоправной информации с ее стороны, сообщается в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата Госдумы Елены Ямпольской, который она опубликовала в своем Telegram-канале
.
Ранее глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская просит Генпрокуратуру проверить телеведущую Татьяну Лазареву* по статье об оправдании терроризма за ее высказывания об атаках беспилотников на российские города. Она отмечала, что в интернете разошлось интервью Лазаревой*, в котором она "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников" на города России.
"С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах", - сказано в ответе Генеральной прокуратуры.
Ранее Лазарева в соцсетях заявила о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. По утверждению Лазаревой*, она хочет проверить, действительно ли "статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят". В Министерстве юстиции заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.