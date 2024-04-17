https://ria.ru/20240417/lantset-1940490548.html

Украина начала выпуск аналога "Ланцета", сообщил источник

Украина начала выпуск аналога "Ланцета", сообщил источник - РИА Новости, 17.04.2024

Украина начала выпуск аналога "Ланцета", сообщил источник

Украина признала высокую эффективность барражирующих боеприпасов "Ланцет" при поражении украинских военных целей, запустив производство собственных копий этих... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T03:35

2024-04-17T03:35

2024-04-17T04:03

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Украина признала высокую эффективность барражирующих боеприпасов "Ланцет" при поражении украинских военных целей, запустив производство собственных копий этих российских дронов, сообщил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов. "Украинцы представили модель беспилотника, очертаниями фактически повторяющую российский барражирующий боеприпас "Изделие-52", также известный как "Ланцет". Мотивом для копирования "Ланцета", со всей очевидностью, стало то, что эти российские аппараты за два года СВО стали настоящей головной болью для вооруженных сил Украины, с высокой эффективностью уничтожая и выводя из строя их ценные военные активы, включая элементы систем ПВО, артиллерию, бронетехнику и живую силу", - рассказал Федутинов. Он напомнил, что в "Ланцетах" используется аэродинамическая схема с X-образным крылом, в свое время предложенная для барражирующих боеприпасов Hero израильской компанией UVision. Такая схема имеет недостатки в виде невысокого аэродинамического качества, однако обеспечивает лучшую управляемость для более точного поражения цели. При этом очевидно, что украинские разработчики вдохновлялись именно российскими дронами, подчеркнул Федутинов. "Помимо внешней общности, на связь с российской разработкой указывает то, что "Ланцеты", в отличие от израильских Hero, могут работать в тандеме с беспилотником-разведчиком, имеющим возможность длительно барражировать над районом боевых действий, выявлять цели и наводить на них "Ланцеты", а также обеспечивать ретрансляцию связи. Такой же подход использовали и украинские конструкторы в своей новой разработке, заявив об использовании совместно со своим новым барражирующим боеприпасом беспилотника-разведчика", - указал аналитик. В зоне СВО российские Вооруженные силы применяют целый ряд ударных дронов, в том числе барражирующие боеприпасы линейки "Ланцет" - "Изделие-51" и "Изделие-52" - и дроны-камикадзе "Куб". Практически ежедневно российскими барражирующими боеприпасами уничтожаются значимые цели украинских войск как на линии боевого соприкосновения, так и в тактическом и оперативном тылу.

https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html

https://ria.ru/20240416/dron-1940296718.html

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технологии, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф