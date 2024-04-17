https://ria.ru/20240417/kurgan-1940587181.html

В Кургане ограничили посещение набережной Тобола

В Кургане ограничили посещение набережной Тобола - РИА Новости, 17.04.2024

В Кургане ограничили посещение набережной Тобола

Посещение набережной реки Тобол в центре Кургана ограничили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:58

2024-04-17T14:58

2024-04-17T16:20

происшествия

курган

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 17 апр - РИА Новости. Посещение набережной реки Тобол в центре Кургана ограничили, передает корреспондент РИА Новости. В центре Кургана в районе плотины через реку Тобол ограничили доступ к набережной. Дежурят полицейские, людям не разрешают подняться на дамбу. По данным властей, уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялся за 8 часов на 54 сантиметра и достиг 919 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Отметка "опасного явления" - 850 сантиметров. По данным правительства, эвакуация с территорий, по прогнозам МЧС находящихся в зоне риска затопления, продолжается. По данным ГУМЧС по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. Эвакуированы более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

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Набережная Тобола в центре Кургана ограждена для посещения Набережную Тобола в центре Кургана оградили для посещения, на месте дежурят полицейские. Губернатор в среду утром призвал любителей "поснимать на телефон быстрый Тобол" не гулять по дамбе и набережной, потому что уровень воды очень быстро поднимается. 2024-04-17T14:58 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курган, наводнения в россии — 2024