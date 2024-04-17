https://ria.ru/20240417/kurgan-1940587181.html
В Кургане ограничили посещение набережной Тобола
В Кургане ограничили посещение набережной Тобола - РИА Новости, 17.04.2024
В Кургане ограничили посещение набережной Тобола
Посещение набережной реки Тобол в центре Кургана ограничили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:58
2024-04-17T14:58
2024-04-17T16:20
происшествия
курган
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 17 апр - РИА Новости. Посещение набережной реки Тобол в центре Кургана ограничили, передает корреспондент РИА Новости. В центре Кургана в районе плотины через реку Тобол ограничили доступ к набережной. Дежурят полицейские, людям не разрешают подняться на дамбу. По данным властей, уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялся за 8 часов на 54 сантиметра и достиг 919 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Отметка "опасного явления" - 850 сантиметров. По данным правительства, эвакуация с территорий, по прогнозам МЧС находящихся в зоне риска затопления, продолжается. По данным ГУМЧС по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. Эвакуированы более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940607358_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_43756f2a71e202bd93d69dc3273d06fe.jpg
Набережная Тобола в центре Кургана ограждена для посещения
Набережную Тобола в центре Кургана оградили для посещения, на месте дежурят полицейские.
Губернатор в среду утром призвал любителей "поснимать на телефон быстрый Тобол" не гулять по дамбе и набережной, потому что уровень воды очень быстро поднимается.
2024-04-17T14:58
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Кургане ограничили посещение набережной Тобола
Полицейские ограничили доступ к набережной у плотины через реку Тобол в Кургане
КУРГАН, 17 апр - РИА Новости. Посещение набережной реки Тобол в центре Кургана ограничили, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Кургана в районе плотины через реку Тобол ограничили доступ к набережной. Дежурят полицейские, людям не разрешают подняться на дамбу.
По данным властей, уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) среды, поднялся за 8 часов на 54 сантиметра и достиг 919 сантиметров.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Отметка "опасного явления" - 850 сантиметров. По данным правительства, эвакуация с территорий, по прогнозам МЧС
находящихся в зоне риска затопления, продолжается.
По данным ГУМЧС по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. Эвакуированы более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.