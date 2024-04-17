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Губернатор сообщил о затоплении правобережной части Кургана - РИА Новости, 17.04.2024
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11:48 17.04.2024 (обновлено: 12:18 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/kurgan-1940540481.html
Губернатор сообщил о затоплении правобережной части Кургана
Губернатор сообщил о затоплении правобережной части Кургана - РИА Новости, 17.04.2024
Губернатор сообщил о затоплении правобережной части Кургана
Правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена, идет борьба за левобережье и центр города,... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:48
2024-04-17T12:18
происшествия
курган
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена, идет борьба за левобережье и центр города, сообщил губернатор Вадим Шумков в Telegram-канале. "Правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Наша с вами задача - до последней возможности бороться за микрорайоны левого берега и центра города, не пуская сюда воду". - написал Шумков."Все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас, чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте", - добавил он.По последним данным администрации города, на 12.00 (10.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров.
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Затопленная правобережная часть Кургана
Правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена, сообщил губернатор и опубликовал видео.
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происшествия, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Губернатор сообщил о затоплении правобережной части Кургана

Губернатор Шумков: правобережная часть Кургана подтоплена или затоплена

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена, идет борьба за левобережье и центр города, сообщил губернатор Вадим Шумков в Telegram-канале.
"Правобережная часть города, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Наша с вами задача - до последней возможности бороться за микрорайоны левого берега и центра города, не пуская сюда воду". - написал Шумков.
"Все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас, чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте", - добавил он.
По последним данным администрации города, на 12.00 (10.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 894 сантиметров.
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