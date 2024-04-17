https://ria.ru/20240417/kurgan-1940516689.html

В Кургане затопило дома в микрорайоне Глинки

В Кургане затопило дома в микрорайоне Глинки - РИА Новости, 17.04.2024

В Кургане затопило дома в микрорайоне Глинки

Воды Тобола почти по самые крыши затопили дома в курганском микрорайоне Глинки, куда уже сотрудники ГИБДД не пропускают автомобили из-за разводка, передает... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T09:56

2024-04-17T09:56

2024-04-17T10:04

происшествия

курган

тобол (река)

курганская область

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРГАН, 17 апр - РИА Новости. Воды Тобола почти по самые крыши затопили дома в курганском микрорайоне Глинки, куда уже сотрудники ГИБДД не пропускают автомобили из-за разводка, передает корреспондент РИА Новости. На правый берег Тобола в Кургане можно попасть через единственную дорогу по восточному направлению в сторону улицы Ботаническая. Вдоль трассы видно, насколько сильно поднялся уровень реки Тобол. Например, многие участки и дома в микрорайоне Глинки оказались в воде, у некоторых строений вода почти достигла крыши. На въезде микрорайон дежурит ГИБДД, инспекторы не пускают туда автомобили. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) среды, поднялся за два часа на 18 сантиметров и достиг 883 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров). В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, остаются затопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган ) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940352985.html

https://ria.ru/20240415/tobol-1940188805.html

курган

тобол (река)

курганская область

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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024