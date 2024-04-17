https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол - РИА Новости, 17.04.2024
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол
Жители Кургана утром в среду вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T06:42
2024-04-17T06:42
2024-04-17T06:42
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Жители Кургана утром в среду вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды, передает корреспондент РИА Новости. Утром на набережной Кургана довольно много людей, они оглядывают местность, определяя, насколько стало больше воды по сравнению со вчерашним днем. Ровно в 8.00 (6.00 мск) прозвучал сигнал сирены, которая предупреждает об опасности затопления. "Еще вчера на набережной были видны качели, сегодня они практически под водой. Вода быстро прибывает, много воды", - сказал РИА Новости местный житель Роман Щукин. По его словам, к звукам сирены он уже привык, они не пугают. "Я - участник СВО, меня ничего не пугает ", - отметил он. По данным мэрии, уровень воды в Тоболе у Кургана к 08.00 (06.00 мск) среды поднялся на 123 сантиметра и достиг 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).
https://ria.ru/20240417/tom-1940498070.html
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, Курганская область
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды
КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Жители Кургана утром в среду вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды, передает корреспондент РИА Новости.
Утром на набережной Кургана довольно много людей, они оглядывают местность, определяя, насколько стало больше воды по сравнению со вчерашним днем. Ровно в 8.00 (6.00 мск) прозвучал сигнал сирены, которая предупреждает об опасности затопления.
"Еще вчера на набережной были видны качели, сегодня они практически под водой. Вода быстро прибывает, много воды", - сказал РИА Новости местный житель Роман Щукин.
По его словам, к звукам сирены он уже привык, они не пугают.
"Я - участник СВО, меня ничего не пугает ", - отметил он.
По данным мэрии, уровень воды в Тоболе у Кургана к 08.00 (06.00 мск) среды поднялся на 123 сантиметра и достиг 865 сантиметров.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).