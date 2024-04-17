https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html

Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол

Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол - РИА Новости, 17.04.2024

Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол

Жители Кургана утром в среду вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T06:42

2024-04-17T06:42

2024-04-17T06:42

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

курганская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940498702_0:234:3224:2048_1920x0_80_0_0_2b5a39f2af82e9d579baf13eb4dba46b.jpg

КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Жители Кургана утром в среду вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды, передает корреспондент РИА Новости. Утром на набережной Кургана довольно много людей, они оглядывают местность, определяя, насколько стало больше воды по сравнению со вчерашним днем. Ровно в 8.00 (6.00 мск) прозвучал сигнал сирены, которая предупреждает об опасности затопления. "Еще вчера на набережной были видны качели, сегодня они практически под водой. Вода быстро прибывает, много воды", - сказал РИА Новости местный житель Роман Щукин. По его словам, к звукам сирены он уже привык, они не пугают. "Я - участник СВО, меня ничего не пугает ", - отметил он. По данным мэрии, уровень воды в Тоболе у Кургана к 08.00 (06.00 мск) среды поднялся на 123 сантиметра и достиг 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).

https://ria.ru/20240417/tom-1940498070.html

курган

тобол (река)

россия

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область