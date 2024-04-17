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Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол - РИА Новости, 17.04.2024
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06:42 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол - РИА Новости, 17.04.2024
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол
Жители Кургана утром в среду вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T06:42
2024-04-17T06:42
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
россия
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Жители Кургана утром в среду вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды, передает корреспондент РИА Новости. Утром на набережной Кургана довольно много людей, они оглядывают местность, определяя, насколько стало больше воды по сравнению со вчерашним днем. Ровно в 8.00 (6.00 мск) прозвучал сигнал сирены, которая предупреждает об опасности затопления. "Еще вчера на набережной были видны качели, сегодня они практически под водой. Вода быстро прибывает, много воды", - сказал РИА Новости местный житель Роман Щукин. По его словам, к звукам сирены он уже привык, они не пугают. "Я - участник СВО, меня ничего не пугает ", - отметил он. По данным мэрии, уровень воды в Тоболе у Кургана к 08.00 (06.00 мск) среды поднялся на 123 сантиметра и достиг 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).
https://ria.ru/20240417/tom-1940498070.html
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тобол (река)
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Россия, Курганская область
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол

Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в Кургане и окрестностях
Разлив реки Тобол в Кургане и окрестностях - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Разлив реки Тобол в Кургане и окрестностях. Архивное фото
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. Жители Кургана утром в среду вышли на набережную реки Тобол, чтобы проверить уровень воды, передает корреспондент РИА Новости.
Утром на набережной Кургана довольно много людей, они оглядывают местность, определяя, насколько стало больше воды по сравнению со вчерашним днем. Ровно в 8.00 (6.00 мск) прозвучал сигнал сирены, которая предупреждает об опасности затопления.
"Еще вчера на набережной были видны качели, сегодня они практически под водой. Вода быстро прибывает, много воды", - сказал РИА Новости местный житель Роман Щукин.
По его словам, к звукам сирены он уже привык, они не пугают.
"Я - участник СВО, меня ничего не пугает ", - отметил он.
По данным мэрии, уровень воды в Тоболе у Кургана к 08.00 (06.00 мск) среды поднялся на 123 сантиметра и достиг 865 сантиметров.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024ПроисшествияРоссияКурганская область
 
 
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